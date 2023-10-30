叶 青

原标题：南方五省区清洁电源供给格局基本形成

工作人员正在进行数字化输变电运维作业。 受访单位供图

随着我国能源革命的推进，新能源蓬勃发展，构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，正成为支撑我国新能源发展的关键。

如何加速构建新型电力系统？近日，中国南方电网有限责任公司（以下简称南方电网公司）发布《南方电网新型电力系统发展报告（2021—2023）》，为新型电力系统建设提供经验借鉴。

用数字化手段打破“不可能三角”

未来，新型电力系统将以新能源为主体。新能源环保效益显著，经济性较强，但其随机性、间歇性、波动性同样较大。有观点认为，安全、绿色和经济是能源电力系统的“不可能三角”——这三个要素很难同时达到。

而数字电网的技术创新有望将不可能变为可能。“我们率先提出建设数字电网，就是想用新一代数字技术畅通连接，对传统电网进行全面感知、精准分析和智能调控，贯通源网荷储全环节。”南方电网公司总经理助理、总信息师、数字化部总经理吴小辰介绍，数字电网可通过强大的人工智能和大数据分析技术，对包括新能源在内的各类能源发电和用电负荷进行精准预测，配合对海量储能、分布式能源等调节资源的精准调度，实现多时空的实时供需平衡。

“比如今年3月13日凌晨，广西风电最大出力超过700万千瓦，但当天白天，风电出力下降至27万千瓦，风电波动幅度接近日用电负荷的三分之一。得益于强大的算法，当天我们对风电发电量的预测准确率达到98%。”南方电网广西电网公司电力调度控制中心水电及新能源科经理卓毅鑫说，在提前预判后，他们通过优化区内水电、火电出力曲线，有力保障了电力供应平稳有序。

这是南方电网公司着力以数字化手段破解新能源功率预测难题的一个典型场景。为确保新能源应发尽发，南方电网公司把海量的智能传感器部署到电网设备上，实时采集设备运行数据，并依托“数据+算力+算法”形成的“数字孪生电网”和“算力大脑”，高效统筹电源、电网、负荷、储能，有效破解了新能源随机性、波动性、间歇性和功率预测难题。

新型电力系统和新型能源体系加快构建

新型储能是支撑新型电力系统的关键。截至2023年6月，南方区域新型储能装机达128万千瓦，梅州宝湖储能电站等一批标志性项目建成投产。

抽水蓄能电站是电力系统目前技术最成熟、经济性最优的绿色低碳清洁灵活调节电源。今年，南方电网公司新开工建设广东肇庆浪江、惠州中洞、梅州二期和广西南宁4座抽水蓄能电站，总装机容量480万千瓦，开工数量和规模创历史新高。

因地制宜推广电锅炉、电气厨房、电酿酒，大力推进“新电气化”；加速充电基础设施建设，充电桩实现“乡乡通”；加快虚拟电厂建设……南方电网公司目前已基本建成现代供电服务体系，广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区电能占终端能源消费比重达33%，比全国高出约5个百分点。

加快非化石能源开发利用是建设新型能源体系和新型电力系统的重要任务。今年前三季度，南方五省区新增电源超8成为非化石能源。1—9月，南方五省区新增非化石能源装机2394万千瓦，占新增总装机的81.5%，高于我国平均水平近10个百分点，南方五省区清洁电源供给格局基本形成。截至9月底，南方五省区新能源装机已突破1亿千瓦，非化石能源装机占电源总装机的比重达59%，今年底这个比例将突破60%。

电力规划设计总院院长杜忠明表示，随着新型电力系统的加快构建，我国非化石能源占比将逐渐提升，这同时也是我国电力行业发展的大趋势。

南方电网公司董事长、党组书记孟振平表示，下一步公司将加快打造数字电网关键载体，深入推进数字化绿色化协同，促进新型电力系统和新型能源体系建设，到2025年全面完成电网数字化转型，服务支撑新增1亿千瓦以上新能源的接入和消纳。

(责编：杨曦、陈键)

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