新华社上海11月5日电（记者程思琪）第六届中国国际进口博览会5日在上海开幕，上海市青浦区市场监管局为沙朗爵士供应链管理（上海）有限公司和云仟牧食品（上海）有限责任公司分别颁发本届进博会参展商的首张营业执照和首张食品经营许可证。

此次获得“首照”的沙朗爵士供应链管理（上海）有限公司是由来自格鲁吉亚的沙朗爵士公司与上海天宫驿供应链管理有限公司共同投资设立。“沙朗爵士公司从进博会的‘头回客’变为‘回头客’，再成‘扎根者’，得益于中国优质的营商环境。”上海天宫驿供应链管理有限公司负责人说，“今天我们成功获得营业执照，下一步我们希望持续深耕中国市场，在两国间建立更多的交流与合作。”

“首证”企业云仟牧食品（上海）有限责任公司是一家中国与巴西合资企业。此次顺利取得食品经营许可证，将帮助企业加快构建供应链体系，为消费者提供高品质、多样化肉类食品。

进博会举办以来，开放红利持续释放，吸引着一批又一批企业落户中国。5日下午，除两家获得“首照”“首证”的企业，上海市青浦区市场监管局还为一批“展品变商品”“参展商变投资商”的企业颁发证照，让更多参展商、采购商共享进博机遇。

“我们依托‘绿地全球商品贸易港’企业登记服务站等平台，提前了解企业的参展意向，通过‘重大项目精准管理专员服务制度’及开通‘绿色通道’等措施，常年为企业注册登记提供一站式服务。”上海市青浦区市场监管局行政审批服务科副科长张梅说，“方便更多企业从‘参展商变投资商’，将‘展品变商品’，从进博会起步，走向全国。”

(责编：杨光宇、袁勃)

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