人民网记者 杜燕飞

第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）期间，AMD高级副总裁、中国区总裁潘晓明在做客人民网“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，今年是AMD在中国30周年，也是AMD连续第三年参加进博会。当前，进博会已成为中国高水平开放的窗口和平台。通过进博会，AMD切实感受到了中国坚持开放的决心和努力，也加深了与合作伙伴关系，结交了新朋友，进一步扩大了进博“朋友圈”。

AMD高级副总裁、中国区总裁潘晓明做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目。人民网记者 于凯摄

“AMD今年参展进博会的主题是：‘AMD引领智能算力’，全面展示AMD完整的技术和解决方案。”潘晓明表示，人工智能（AI）是AMD未来发展的重中之重。未来，AMD将与中国合作伙伴一起提供完整的生成式AI算力解决方案，赋能生成式Al项目孵化，帮助用户在相同的预算下获得更强的算力、供应更及时的产品，以及更加开放的合作生态，以强大智能算力，助力中国数字经济发展。

AMD高级副总裁、中国区总裁潘晓明做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目。人民网记者 于凯摄

记者：今年是AMD第3次参加进博会。今年的进博给您带来哪些新的感受？AMD在本届进博会上带来了哪些惊喜？

潘晓明：AMD是一家致力于做高性能CPU、高性能GPU和FPGA、DPU高性能计算和自适应解决方案的提供商，已经有50年历史了。在中国扎根30年了，对很多朋友来说已经是老朋友了。

今年是AMD连续第三年参加进博会。进博会已成为中国高水平开放的窗口和平台。通过这一窗口，AMD切实感受到了中国坚持开放的决心和努力。同时，进博会也是加强合作和交流的平台，AMD在这里加深了与合作伙伴关系，结交了新朋友，进博“朋友圈”也进一步扩大。非常感谢进博会，让我们收获满满。

每年参加进博会，AMD会结合市场需求以及热点做展示。前两届进博会，AMD以“助力实现‘双碳’目标”为主题，展示了AMD霄龙CPU服务器处理器先进数据中心产品和绿色赋能解决方案，帮助企业降低总体拥有成本（TCO），助力企业绿色发展，取得了显著成果。

今年，AI是一个非常热门的话题。本届进博会AMD展台的主题“AMD引领智能算力”，全面展示AMD完整的技术和解决方案。AI是AMD未来发展的重中之重，将贯穿AMD所有产品线，从数据中心、边缘到终端设备。

本届进博会上，AMD展台主要亮点有：一是用MI210 AI卡和霄龙CPU处理器搭建的针对AI大模型训练和推理的数据中心解决方案。通过健康AI咨询互动等AI应用演示，呈现多种行业应用场景人工智能解决方案。二是AMD技术赋能智能汽车应用。AMD和中国本土合作伙伴共同将X86个人电脑级别的娱乐体验放到智能座舱中，提升国内汽车产业的智能化水平。三是展示业界首批集成AI神经网络计算引擎的X86笔记本电脑。它可以在极低的功耗下完成AI应用计算。比如，文生文对话、视频会议画面优化、老照片画质修复等，这些AI智慧应用都已经或即将在个人电脑中得到应用，并带来生产力的变革。同时，AI PC也为用户的隐私和数据“保驾护航”，通过本地计算完成对数据的处理，让个人信息更安全。

此外，AMD面向企业和科研机构推出了AI工作站电脑，可以在本地完成部分AI推理工作，本次演示的Stable Diffusion离线文生图AI绘画应用，以及支持AI加速的视频调色和剪辑软件，都可以在AMD工作站方案上高效运行。AMD工作站的强大性能可广泛支持影视娱乐、工业制造、建筑设计、数据科学等领域，实现对多个行业的智能算力赋能。

记者：作为一家在中国深耕多年的跨国公司，AMD对中国经济发展有怎样的期待？中国市场对AMD的重要性在哪些方面？

潘晓明：今年是AMD进入中国30周年。30年来，AMD在中国的发展，是与本土产业加强合作，与中国科技发展和经济腾飞同频共振的过程。

人才是科技创新的基础。研发实力是一家高科技企业发展的基石。30年间，AMD的中国研发团队也在不断发展壮大，到今天已经发展成为一支近3000名研发工程师的优秀团队，与中国产业共同发展。

无论从消费电子市场、数据中心市场还是企业市场，中国市场都是巨大的。未来，凭借高性能与高能效的计算创新，AMD将继续加强与中国企业合作，以强大智能算力，助力中国数字经济发展。

记者：近年来，我国持续推进高水平对外开放，进博会已成为新发展格局的示范窗口和全球创新产品的首发高地和聚集地。您认为，应如何利用好进博会溢出效应，在开放合作中提升科技创新能力？

潘晓明：近年来，中国正在进入数字化转型加速期，加之持续对外开放和不断优化的营商环境，这为跨国公司和中国本土企业提供了更多发展机会。作为一家深耕中国市场的跨国公司，AMD参与并见证了中国数字经济发展的浪潮。

通过连续三年参加进博会，AMD结识了很多伙伴，进一步扩大了“朋友圈”。同时，进博会对新技术的孵化作用非常显著。比如前两年展示的AMD霄龙服务器处理器绿色赋能解决方案，近年来帮助很多企业降低TCO，助力企业绿色发展。

着眼未来，计算领域将发生深刻变革，主要有三方面：一是数据中心和云领域对性能的需求将持续增长，高性能的CPU、GPU、FPGA、DPU等越来越不可或缺，TCO和绿色可持续发展越来越被关注和重视。二是AI在各个应用领域将呈爆炸式增长，人工智能推理和训练的增长将成为数据中心增长的重要驱动力。三是PC和游戏领域持续增长，AI引擎将赋能更强大的生产力、创造力和游戏体验。

作为全球高性能和自适应计算的企业，AMD希望通过进博会把最新最优的技术和解决方案展示给业界，在以上领域加强与中国各行业合作，共同推动科技创新发展。

AMD高级副总裁、中国区总裁潘晓明做客人民网“人民会客厅——进博时刻”栏目。人民网记者 于凯摄

记者：当前，人工智能已在很多领域得到应用，影响着我们的衣食住行，而汽车的智能化、娱乐性、连接性和安全性都正成为影响消费者购买决策的重要因素。您认为，现阶段，中国智能汽车发展处于哪个阶段？AMD是如何参与到智能汽车市场的？对智能汽车发展将发挥怎样的作用？

潘晓明：随着传统汽车行业转型，汽车行业正在向智能化发展。中国也陆续出台了多项政策，鼓励智能汽车行业发展与创新。中国制定的“电动化+智能化”的国家汽车工业路线，已成为全球汽车发展的主流，为中国智能汽车发展开辟了新的赛道。中国智能汽车在智能、环保、舒适和娱乐性等方面已经发展到了很高的水平。

汽车已经成为信息、通讯和交通融合的智能终端。除了在驾驶方面对汽车提出全面智能化的需求之外，消费者对汽车的娱乐功能要求也越来越高，比如，在车内玩畅快的AAA游戏、看高清影视剧、畅快的语音交互等，这让汽车具备了更多电脑的功能。AMD把X86强大的生态系统引入到智能汽车中，为消费者带来差异化体验，提升国内汽车产业智能化水平。

记者：《新一代人工智能发展规划》颁布实施以来，中国人工智能发展把握“赋能实体经济、支撑社会发展”这条主线，引领经济社会各领域从数字化、网络化向智能化跃升。您认为，透过进博会窗口，人工智能如何更好地赋能美好生活？

潘晓明：人工智能正处于大爆发的拐点阶段，将在未来5到10年实现“爆炸式”增长，并定义下一个计算时代。据IDC预计，到2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元。

生成式AI是目前人工智能领域最热门的应用，正在改变我们的工作、生活和娱乐方式。AMD与生态伙伴一起，以生成式AI赋能，包括智慧医疗、智慧空间、智能设计、工业设计、软件研发、数据中心等领域。

例如，在智慧医疗与健康领域，AMD在本届进博会现场带来了“医者AI”。它是由清华大学的博士创业团队开发，国内首批真正服务消费者的全生命周期健康管理的AI应用。

“医者AI”自研MoE大模型架构，针对《黄帝内经》《伤寒杂病论》等2000余本中医典籍，加上上万种经典方剂，专家医案资料，结合健康管理领域的著作进行训练，提炼专家思想，复刻名医智慧，研发应用型产品。目前，“医者AI”已经联合1000余名中西方顶级专家学者，共同推出全科医生AI、专家AI、日常健康管家AI。AMD与基础软件工程供应商“清醒异构”结合，“除了医者AI”，还针对不同行业的AI项目进行孵化。AMD霄龙服务器处理器与AMD MI210 AI卡提供了业界先进的数据中心算力平台，为训练和推理工作注入强大动力，全面发挥AI潜力。

在中国，AMD与合作伙伴一起提供完整的生成式AI算力解决方案，赋能生成式AI项目孵化，帮助用户在相同的预算下获得更强的算力、供应更及时的产品，以及更加开放的合作生态。

感谢进博会这个高水平开放平台，让我们能够展示AMD完整的技术和解决方案，加深AMD与本土合作伙伴和客户的分享交流，让我们一起“同超越，共成就”。

(责编：罗知之、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经