人民网上海11月6日电（记者许维娜）第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）将于2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。4日上午，国家会展中心（上海）有限责任公司总裁助理章伟民做客人民网《进博会客厅》时表示，经过6年发展，进博会办展办会水平持续提升，对全球参与者的吸引力也越来越大。

进博会上，既有首次参展的新朋友，也有“年年回头”的老朋友。在章伟民看来，几年来，许多企业从进博会的“初次参展者”转变为“回头客”，约有200家企业连续6年签约参展，成为进博会的“忠粉”。其中，不少企业早早地签约第七届进博会，充分展示了他们对参加进博会巨大价值的高度认可。

第六届进博会将全面线下举办。章伟民表示，今年的进博会将继续为各国企业提供在中国市场获得成功的绝佳机会，同时也将以采购商为媒介，为推动高质量发展、创造高品质生活提供支持。他相信，参展参会各方都将获得丰硕的成果。

四方面切实做好进博会各项组织筹备工作

据介绍，国家会展中心（上海）有限责任公司是进博会的承办单位，其在参与承办进博会的同时，还承担展馆及配套设施投资、展馆运营管理、会展开发经营、会展综合配套服务等各类会展业务。

目前，第六届进博会的各项筹备工作已经准备就绪。回顾过去半年，国家会展中心（上海）如何确保进博会各项组织筹备工作的顺利进行？章伟民表示，主要从以下几个方面着手：

一是招展方面，今年3月份以来，进博会重启线下全球推介。工作组的足迹遍及五大洲30多个国家和地区，向各国各界人士全方位、“面对面”开展宣介，倾听意见建议，回应关切问题，不断织密合作网络，有效帮助相关国家和地区了解和参与进博会，成为第六届进博会筹办工作的一大亮点。企业展的展览面积从首届进博会的27万平方米扩展到如今的36.7万平方米。第六届进博会签约参展的世界500强和行业龙头企业数量达到历届之最。百余名世界500强和行业龙头企业全球总部高管来华参展，规模创新高。

二是招商方面，从最初的主要依靠政府组团，逐渐升级为现在的“政府+市场”双轮驱动机制，目前已形成39个政府交易团和4个行业交易团共计750多个交易分团的成熟体系。今年，我们精心组织40多场招商路演活动和覆盖六大展区的供需对接会等展前活动。多渠道开展各行业专业观众邀请，多形式多举措促进精准对接，不断深化精准招商，打通展客商精准对接的“最后一公里”。优化线上“供采大厅”，加强数据赋能，为展客商提供双向匹配、预约对接、展期行程规划等服务，多渠道持续发布交易团采购商意向需求和展商展品信息，着力筹划展前展中对接，促进展客商成功配对。

三是支持政策方面，本届进博会在继续沿用税收优惠、通关便利、市场准入等方面的19项支持政策基础上，新增1项支持举措，扩大参展展品范围，在评估确认风险可控的前提下，允许无动植物疫情流行国家（地区）未获检疫准入的动植物产品、食品，经特许审批后入境参展。

四是服务保障方面，在总结前五届成功经验做法基础上，进博会进一步完善服务保障措施，持续提升展客商便利度、舒适度、满意度。为展品运输提供便利。海关出台17条通关便利措施，涵盖从参展准入到展后处置全流程。展台搭建注重绿色低碳。自第三届起持续保持100%的绿色搭建率。首创国内大型展会碳中和机制，打造了会展行业绿色标杆。

“未来，我们还将不断优化完善各项举措，以实际行动努力将进博会‘越办越好’的总要求落到实处。”章伟民强调。

今年进博会企业展四大亮点值得期待

章伟民介绍，本届进博会有不少值得期待的亮点，比如在企业展方面。

一是展览展示质量更高。企业展展览面积创新高，达36.7万平方米，特装展台面积占比近95%。参展的世界500强和行业龙头企业以及创新型中小企业，数量均为历届之最，创新孵化专区展览面积和项目数量较上届增加一倍。

二是首发首展新品众多。多种先进医疗器械、创新药、能源低碳设备、智能工业装备、新能源汽车、高科技美妆产品、高品质食品等将进行全球首发、亚洲首秀、中国首展。新款氢燃料电池换热器、全球首款主动提供动力的假肢膝关节、基于分子影像技术的胰腺癌精准诊治解决方案等高科技产品将精彩亮相。

三是展览题材紧扣热点。聚焦高质量发展，能源低碳及环保技术、农作物种业、集成电路等专区面积较上届增长30%；升级扩容创新孵化专区，吸引约300个项目参展，为境外各行业初创企业项目和产品搭建集中展示平台。紧扣高品质生活，优化升级健康养老专区，饮料酒类、时尚潮流、保健食品、商贸物流等板块展览面积较上届扩大30%。

四是以会促展效应明显。展期将组织外资企业圆桌会、全球CEO巡馆等活动，开展专业配套、人文交流等逾千场丰富多彩的现场活动。特别是，将举办多场展盟专委会重磅活动，包括展盟商务晚宴、能源发展高峰论坛、种业发展合作论坛、工业数字转型专委会双碳案例发布等，为参展企业和行业相关部门提供高端对话交流平台。

(责编：罗知之、高雷)

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