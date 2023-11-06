人民网上海11月6日电 （焦磊）身处境外的肝病患者，在不借助任何可穿戴设备的情况下，与远在上海的医生实时沟通病情；借助数字医生，真实医生在虚拟空间中可通过患者个性化器官数字孪生模型，详细讲解病变的位置及后续诊疗建议……当前，医疗服务与互联网、数字化技术的融合日趋紧密。元宇宙技术作为下一代互联网，在医疗行业具有巨大的应用潜力。

日前，在第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，复旦大学附属中山医院联合联影、英特尔、中国电信、百度、申挚医疗等众多科技生态企业，共同发布《“无界”智能虚拟元诊室前沿洞察》。据了解，“无界” 智能虚拟元诊室基于元宇宙技术，应用于患者“防、诊、治、康”医疗环节，提供诊前、诊中、诊后的全生命周期照护。

在数字技术的加持下，医疗服务行业正不断摆脱时间与空间的限制。与过去依赖于医生的决策来选择诊疗方案的场景，元诊室为医患双方提供了虚拟现实空间交流环境，有利于提高医患沟通体验感。

据介绍，“无界” 智能虚拟元诊室基于英特尔的计算机视觉和人工智能技术，捕捉真实医生的动作，并通过独立显卡计算实现高精度重建人体三维骨骼，实时跟踪人体关键节点，使得虚拟环境中的数字医生能够实时执行真实医生的指令；医生还能够远程使用医疗设备数字孪生管理平台，精准指导和质控远端患者的检查检验过程；通过三维虚拟空间的交互指令，元诊室还能呈现患者脏器的三维重建后的数字孪生模型及病灶等信息，借助处理器及显卡的强大处理能力，使得三维虚拟场景下实现流畅自然的交互，帮助患者更直观地了解病情、选择诊疗方案、了解预后注意事项。

元诊室医疗效率和就医体验的提升，离不开医疗元宇宙生态中各类企业的通力合作。多语言翻译、医疗语言文本识别、数字孪生电子病历、器官数字孪生、数字医生……近年来，联影、百度等各类生态企业加大研发力度，将更多创新技术应用到医疗服务场景中，实现取长补短、协同创新，赋能医疗服务行业效能提升。

(责编：王连香、高雷)

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