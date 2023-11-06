人民网上海11月6日电 （欧阳易佳）“作为进博会的老朋友，今年是美敦力连续第六年参加进博会。对我们外资企业来说，进博会不仅是一个展示全球科技创新成果的平台，还是一个促进学习、交流与合作的平台。”第六届进博会期间，美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶做客人民网《人民会客厅——进博时刻》栏目时提出，中国在深化改革开放、持续改善营商环境等方面不断发力，为广大企业展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场提供了宝贵的舞台和通道。

美敦力八款新品首秀 主攻心脏血管相关领域

本次进博会，美敦力以“生命因科技不凡”为主题，携60余款创新展品，包括一款全球首展、一款亚太首展和六款中国首秀产品亮相。同时，还首次在进博会上发布以人工智能驱动的骨科及神外手术生态系统，全面展示美敦力科技创新应用于医疗领域的革命性成果。

据顾宇韶介绍，今年，美敦力有八款来自不同治疗领域的创新产品和技术将在进博会上迎来首秀。其中，“全球首展”产品PulseSelect脉冲场消融系统是电生理领域前沿消融技术的代表之作，也是首个进入国家药品监督管理局创新医疗器械特别审批通道的心脏脉冲场消融产品，获批后美敦力将成为国内首个同时具备“冰火电”三种消融能量类型的心脏电生理整体解决方案提供者。

除此之外，美敦力带来六款“中国首秀”产品。其中，五款来自于心脏及血管相关领域，包括新一代升级款Micra经导管植入式无导线起搏系统，适用于肾下腹主动脉瘤手术的Heli-FX?主动脉锚定系统、用于外周血管动脉和静脉栓塞的Concerto可解脱弹簧圈、用于心脏外科二尖瓣修复的SimuForm?半硬质成型环和提升心脏起搏器植入精准度的Attain Stability植入式左心室起搏电极导线。

“心血管是美敦力重点产品和业务领域。从美敦力历届进博会上带来的心血管领域相关展品可见，美敦力在心脏、血管领域的创新产品布局非常广泛。”顾宇韶说，心血管疾病是全球致死率最高的非传染性疾病。希望美敦力在心血管领域众多的创新产品，能够帮助更多的中国患者重获健康。

始终看好中国市场 美敦力在华加码“创新”

顾宇韶认为，当前外资企业在中国发展面临两大重要机遇：一是中国医疗市场的巨大发展潜力。中国正加速步入老龄化社会，持续的城镇化以及公众逐渐增强的健康意识，推动医疗需求不断增长。同时，随着“健康中国2030”的持续推进，中国医疗健康系统建设将持续完善，更多创新疗法将有机会得到广泛应用，外资企业对中国市场的前景充满信心；二是中国医疗行业蓬勃发展的行业创新以及不断升级的行业生态。中国是美敦力全球重要的战略市场之一。“我们将持续聚焦在中国市场的中长期发展模式，坚定地推进本土化战略布局，建设提升本土能力，积极融入中国医疗行业生态，助力中国医疗健康高质量发展”。

医疗行业是一个由创新驱动的行业，因此如何让创新技术更广泛可及是整个行业都面临的挑战。据顾宇韶介绍，美敦力持续扩大优质医疗可及，为更多患者创造更好的获益。“通过支持医疗专业人士成长发展，推动本土医疗服务质量升级。中国是美敦力全球范围内唯一拥有两座创新中心的单一市场，其中2021年正式启用的美敦力创新中心（成都）将在助力本土医疗专业人士成长、促进优质医疗资源广泛可及方面，发挥更多作用。”顾宇韶说。同时，美敦力将继续立足新兴市场，推动优质医疗科技下沉，持续推动基层医疗及非公医疗发展。“2013年，美敦力成立大中华区区域增长举措部门，专注打造服务基层医疗和非公医疗的独特解决方案。此外，美敦力于2020年成立非公医疗市场销售技术服务的支持团队，旨在加速推动创新疗法的可及性。”顾宇韶介绍说。

“未来，我们将继续依托进博会强大的影响力和持续放大的溢出效应，加速带来更多的全球先进的医疗科技进入中国，服务更多中国医患。同时，携手更多的本土力量，提升中国医疗创新能力，助力中国医疗健康行业高质量发展。”顾宇韶说。（赵晓彤对此文亦有贡献）

(责编：罗知之、高雷)

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