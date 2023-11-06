人民网北京11月6日电 （记者李栋）农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已过九成，冬小麦播种过八成。

眼下，南方中稻、晚稻收获和北方秋冬种进程正加快推进。走进江西省吉安市永丰县七都乡的2万余亩晚稻收割现场，伴随着隆隆的机械轰鸣声，农户们正抢抓农时，确保颗粒归仓，田间地头奋力绘就出一幅丰收的景象。

一台台大型收割机在田地里来回穿梭，收割、脱粒、除杂一气呵成，被搅碎的秸秆从收割机尾部喷射而出，颗颗饱满的稻谷便被“收入囊中”，随即卸倒在装运车上，运往粮仓。

“现在大家的水稻收割基本上实现了机械化，一天割几十亩不成问题。”种粮大户邱冬香介绍说，今年气候适宜，水稻长势喜人，收成可观，亩产能达到1100斤左右。

“截至目前，当地晚稻收割已基本结束，下一步将全力推动油菜种植工作。”七都乡综合执法队长何显辉表示，今年将打造500亩连片油菜示范基地，在不影响早稻种植的情况下，进一步提高土地使用率，拓宽群众增收渠道。

数据显示：今年，全国秋粮面积预计达13.1亿亩，比上年增加700多万亩。

视线北移，正值北方小麦播种时节，在天津市滨海新区杨家泊镇，农户们近日抢抓晴好天气，机翻土地，撒种施肥。

在自家的田块里，农户邱燕林熟练地将备好的小麦种子、肥料一起放进播种机。农机手驾驶播种机开足马力在田间地头来回穿梭，一粒粒麦种随着播种机的上下翻动被埋进土里，实现了小麦播种、施肥一次性完成。

“今年承包了100多亩地，准备全部种冬小麦，预计一天就能种完，希望来年有个好收成。”邱燕林说。

“自秋播以来，农技人员深入田间地头开展指导服务，强化冬小麦播种期间的田间管理，全方位做好冬小麦种植技术服务。同时，广泛宣传和落实各项惠农政策，大力推广新型智能机具，帮助种植户保质保量完成冬小麦播种。”杨家泊镇党委相关负责人介绍，今秋的播种工作预计在11月中旬全部完成，机械化播种比例将达到100%。

农业生产就是唱“四季歌”。近期，强冷空气影响我国大部分地区，内蒙古东南部、黑龙江中东部和南部、吉林大部、辽宁中北部等地部分地区有大到暴雪，为农业生产带来不利影响。

“为防范降雪给农业生产带来损失，农业农村部在与中国气象局联合发布雪灾风险预警的基础上，已派出4个专家指导组分赴东北四省区，指导地方及时调度机具加快秋收扫尾、避免出现‘雪压粮’，确保颗粒归仓。”农业农村部相关负责人说。

(责编：罗知之、高雷)

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