人民网上海11月6日电 （记者栗翘楚、任妍）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。博览会期间，蒙牛集团执行总裁李鹏程做客人民网《进博会客厅》时表示：“今年是蒙牛第六次参加进博会了。作为进博会的老朋友，蒙牛不仅是进博会的参与者，更是中国高水平对外开放的见证者。”

李鹏程表示，当前，中国居民饮食正在从“吃得饱”向“吃得好”转变。乳制品逐步成为生活必需品，人均奶类消费水平必将不断提高。这样一个庞大的消费市场，需要全球乳业产业链充分协作。未来，蒙牛将不断推动着全球乳业价值链重构，形成汇聚资源、技术、人才的全球生态圈。同时，用好国内国际两个市场、两种资源，在技术、管理等方面进行战略布局和深度合作，提升中国乳企国际竞争力。

(责编：罗知之、高雷)

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