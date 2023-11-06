人民网上海11月6日电 11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器工业集团）统筹海内外优质资源组团现场参展，全方位展示集团公司推动共建“一带一路”倡议取得的积极成果。

本届进博会上，兵器工业集团共邀请到来自德国、法国、美国、奥地利、克罗地亚、伊拉克、蒙古国、刚果（金）等9个国家的12家合作伙伴相聚沪上。各参展企业均与集团公司有关板块业务有着紧密合作联系，并在各自行业领域中处于国际领先地位。

据兵器工业集团相关负责人介绍，作为本次组团参展的重头戏，该公司海外能源、资源开发、国际工程和产能合作等一系列“一带一路”示范性项目、先进产品技术和ESG发展成果登场，亮相进博会现场。其中，振华石油控股有限公司携手伊拉克石油销售公司、伊拉克中部石油公司、德国菲马机械制造公司，展出油气勘探开发、贸易储运、石油炼化等全产业链价值链体系及上中下游协同发展经营模式；北方矿业有限责任公司邀请法国爱森集团、奥地利安德里茨集团参展，展出海外项目生产实景以及智慧矿山建设相关技术和解决方案；北方国际合作股份有限公司协同克罗地亚ENERGIJA PROJEKT D.D能源项目股份公司及有关合作伙伴，展出克罗地亚塞尼风电项目与蒙古矿山一体化项目的开发建设历程及生产运营现状，讲述推动“一带一路”建设中传统能源与绿色能源相向而行的发展故事。同时，来自“一带一路”重点项目的多名外籍员工远渡重洋来到展区现场，为与会中外嘉宾亲身讲述项目建设故事、技术创新故事、文化交融故事。

此外，展区现场，中国兵工物资集团展示物资保障、电子商务平台与特资产品物流安保平台三大板块内容，呈现了智慧供应链综合服务解决方案，美国Hunting Titan公司带来石油天然气开发设施、设备和工具，法国ATERMS公司展出“BARIER边境防御系统”无人值守平台分系统等主打产品装备，为兵器工业集团深化对外开放合作写下了鲜明注脚。

“进博会期间，兵器工业集团还将举办专场采购签约活动，与来自18个国家和地区的40家企业签署采购协议，推动更多全球优质商品、技术和服务进入中国市场，让更多世界一流企业共享市场机遇。”该负责人表示。

(责编：曹淼、高雷)

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