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罗氏制药边欣：汇聚创新力量 合领健康未来

2023年11月06日13:17 | 来源：人民网
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11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于上海举办。作为六赴进博之约的“老朋友”，罗氏制药在本次展会上集中展示近30款已上市和即将上市的全产品矩阵及创新解决方案，并推出6款即将在华上市的创新产品。

罗氏制药中国总裁边欣

罗氏制药中国总裁边欣

“进博会是向世界共享‘中国机遇’的窗口，已成为全球创新产品和前沿科技的首发高地与聚集地。”罗氏制药中国总裁边欣介绍说，本届进博会上，罗氏制药带来多款创新药及新适应症，覆盖眼科、血液肿瘤、乳腺癌和神经科学等多个疾病领域。

本次进博会上，罗氏全方位展示了包括“罗氏中国加速器”在内的多项创新成果。罗氏中国加速器大楼于今年9月落成，由罗氏自主建立并运营，未来将为初创企业有针对性地提供包括资金渠道、合作机会、研发经验、实验设备等支持。目前，已有十余家本土创新企业脱颖而出，成为加速器成员企业。

进博会是促进开放发展、合作共赢的国际盛会，也为企业了解市场、拓展价值链合作伙伴关系提供了良好平台。在展品展出之余，罗氏制药举行了包括合作签约、学术研讨等一系列活动。

随着中国不断推进高水平对外开放、持续改善营商环境，为包括罗氏制药在内的跨国企业注入在华发展“强心剂”。明年恰逢罗氏制药在华成立三十周年，边欣表示：“三十年来，我们怀揣着‘先患者之需而行’的初心。未来，罗氏在加速引进创新药的同时，不断探索新型合作模式，聚力打造创新、合作、多元的本土医疗健康生态圈，助力‘健康中国2030’宏伟蓝图。”（王颖）

(责编：董童、高雷)
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