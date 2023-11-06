人民网北京11月6日电 （焦磊）从实际出发，因地制宜、突出特色，成为当前我国各地推动产业高质量发展的主要抓手。近年来，网球运动在江西武宁县兴起，这是武宁县创新融合，挖掘山水资源，发展“体育+”，延伸网球经济产业链的成果。日前，2023年中国网球协会小网球工程暨长江经济带体教融合网球论坛在江西武宁举行。

国家体育总局网球运动管理中心党委书记、中国网球协会副主席、秘书长白喜林在致辞中指出，中国网球的高质量发展，重在人才、根在基础，路在体教融合，未来在青年。要持续推进“小网球”进家庭、进幼儿园、进学校、进社区、进乡村的“五进”工作，让“小网球”成为网球高质量发展的新引擎、儿童健康成长的新能量、（家庭）美好生活的新方式、体教融合的新纽带、体育产业的新空间、国际交流的新链接。

九江市委常委、宣传部部长孙金淼表示，近年来，九江市大力发展群众体育、竞技体育，先后举办了一系列重大的赛事活动，进一步壮大了赛事经济、扩大了体育消费，逐步走出了一条运动休闲和旅游产业跨界融合、互促提升的新路子，为打造区域文旅中心注入强劲动能。武宁县依托创建全国网球示范县，坚持推动“体育＋旅游”深度融合，从项目、活动、宣传和旅游优惠政策上着手，打造体育旅游专属IP，不断提升对外知名度和美誉度。

据了解，武宁国际网球中心建成于2016年，建有运动员公寓、接待中心、室外球场、中心球场、转训公寓、室内球馆等配套设施，是江西省唯一的综合性网球基地，培养的学员在全国及全省的网球赛事中取得38个冠军。

武宁县县长张宇峰表示，近年来，武宁持续放大生态优势，坚持体旅体教融合发展战略，以网球作为“一县一品”特色发展项目，稳步推进创建“全国网球示范县”进程，网球运动已经成为武宁的新亮点、新名片。

据介绍，在刚刚结束的全国青少年网球巡回赛江西武宁站比赛中，来自全国各地的运动员200多人齐聚武宁，同时带来了家长、教练、观众超过10000人，直接带来经济收入超过600万元。此外，武宁县依托国际网球中心，与国内知名的体育院校合作，举办丰富多彩的网球赛事及培训活动。自2018年以来，网球中心每年举办各种活动和赛事超过20次，参加活动人数达到近7万人，带动相关收入8000余万元。

(责编：王连香、高雷)

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