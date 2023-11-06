欧阳易佳 田小丽

东海之滨，黄浦江畔。新老朋友再聚，开放春风拂面。

11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海全面线下举办，展会现场，多家企业推出新产品，希望借助进博会的“溢出效应”走向“健康中国”之路。

北京大学第一医院心血管内科首席专家霍勇、北京协和医院内分泌科副主任李梅、安进副总裁兼中国总经理许蔼龄等嘉宾做客“人民会客厅——进博时刻”访谈栏目时表示，慢性病可防、可控、可治，要优化慢性病防治管理，助力推进健康老龄化。

放大“溢出效应” 推进健康老龄化

本届进博会展区内，一众医疗健康行业的智能化个性化产品将精彩亮相，令人瞩目。

今年是安进第二年参加进博会，“进博会为我们提供了一个宝贵的平台，让我们能够兑现服务慢性患者、改善公共健康水平的使命。”许蔼龄表示，希望将更多全球创新疗法引入中国，并不断提高创新药物的可及性，帮助更多人实现高质量的健康老龄化。

《健康中国行动（2019—2030年）》明确提出，推进“三高”共管，做好高血压、糖尿病、血脂异常的规范化管理，并将其作为心脑血管疾病防治行动的任务。

霍勇表示，加快健康中国行动进程，需更多新药物、新技术或者新的干预手段，进一步提高心脑血管病防治效率，在《健康中国2030》规划期限内，真正使中国心脑血管病发病率和死亡率呈现下降趋势。

借助进博“窗口” 提高对慢性病的科学认识

以“中国新”打造“全球新”，在成功举办五届后，进博会已成为全球新产品、新技术进入中国市场的重要“窗口”。

许蔼龄表示，在本届进博会现场，安进带来了在心血管和骨健康领域的两大创新疗法，还将发布目前全球首个全机制治疗骨质疏松的创新药物，该药物即将在中国内地上市。“对安进而言，中国是一个具有重要战略意义的市场。”

今年上半年，国务院印发了《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》，提出要充分发挥我国超大规模市场优势，更大力度、更加有效吸引和利用外商投资。

“我们感受到了中国与世界共享高质量发展的决心，系列利好政策出台，也坚定了我们对中国市场的信心。”许蔼龄说，中国市场已经成为推动安进全球增长的重要引擎，安进始终关注慢病患者，致力于满足广大中国患者的需求。

许蔼龄认为，随着中国老龄人口逐渐增多，慢性病医疗负担正在加重，慢性病防控形势日趋严峻，已成为社会高度关注的重大公共卫生问题。

“按照世界卫生组织的分类，慢病中主要的类型有心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病、糖尿病，也包括骨系统的疾病。”霍勇表示，对于慢性病的防治、管理，是减少疾病死亡、延长期望寿命的有效手段。

“骨质疏松症，属于人们认识不到位的慢性疾病，存在几个误区。”李梅认为，误区一是骨质疏松不是病，而是自然现象；误区二是骨质疏松仅引发疼痛，不会导致严重后果；误区三是骨质疏松患者应补钙或喝骨头汤；误区四是骨质疏松是女性专属疾病。

“但事实上，骨质疏松症易导致轻微外力下骨折，骨折又会引发急性心脑血管事件、肺炎、褥疮、活动能力下降等，影响生活质量，甚至缩短寿命。”李梅提醒，要树立骨质疏松早发现、早诊断、早治疗的意识，及时就医，接受有效治疗，降低骨折风险，筑牢骨骼健康防线。

国民健康则国健康，不断提升对慢性病的认知，推动慢性病大健康产业高质量发展，解决民众健康的时代之需，助力健康中国建设。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经