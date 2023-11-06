原标题：优美河湖，从“新”说起！北控水务新凤河治理的创新实践

深秋时节，最美京城，漫步于北京市南部的新凤河畔，清澈见底的河道流水潺潺，紫色的千屈菜和橙黄色的金鸡菊点缀两岸，河边步道、小桥曲折回环......来此休闲赏景的市民和游客趋之若鹜。北京市持续深入打好污染防治攻坚战，全市水环境质量显著改善。2022年全市I-Ⅲ类水质河道长度占监测总长度的77.9%，无劣Ⅴ类河流，全市一半以上河流水生态达到优良，曾经被称之为“臭水沟”、“蚊子河”的新凤河治理就是其中一个代表之作。

北京市的生态答卷，从水清岸绿写起，北控水务邀您一起走进新凤河，探寻新凤河从“黑臭河”变身“幸福河”的创新实践。

新理念：系统化治理，流域运营“长治久清”

河道通畅，静待水源。新凤河是北京市“三环水系绕京城”中南三环水系的主要组成部分，自西向东贯穿大兴区、北京经济技术开发区、通州区等地，全长30.1公里，流域总面积166.4平方公里。2017年，北京市启动实施大兴区新凤河流域综合治理工程，北控水务凭借专业和实力赢得信任承接这一工程，自此，昔日让人不敢靠近的新凤河开始蜕变。

问渠哪得清如许？为有源头活水来。“在存量治理的基础上，我们新建再生水泵站3座、再生水管线23.7公里，总共补给23条支流、12.7万方的再生水，来满足河道生态恢复的需求。”北控水务旗下北京北控兴凤水环境治理有限公司副总经理牛奕娜介绍到。“工程最难的地方是我们整个23条支流没有自然补水。在截污治污基础上，整个流域的污水处理厂再生水联调联控，补给河道。”

经过北控水务近6年的匠心治理和运行维护，新凤河水环境从治理前的劣Ⅴ类，提升到Ⅳ类水，水环境质量状况达到中等到良好的水平，水生态健康综合指数达到80多分，比治理前提升近两倍，全流域黑臭水体全部消除。

新生态：生态型河道，筑牢“水生态保护墙”

“有一种俗称‘黄辣丁’的鱼类，一般生存在水质清澈的环境中，我们通过生态调查评估后发现，河流里也出现了这种鱼，说明新凤河的水质确实提升了。”牛奕娜介绍到，截至2023年，新凤河大型底栖动物生物多样性指数较治理前提升了5.7倍。发现鱼类16种，除鲫鱼、泥鳅外，鳑鲏、鲤鱼、棒花鱼、乌鳢、圆尾斗鱼等北京本地物种也相继出现。

在这里，北控水务还为鱼儿提供了舒适的栖息环境。沿着新凤河畔行走，路边标示牌向路人介绍了用鱼巢砖筑起的“水生态保护墙”。“河岸这一排都是鱼巢砖，砖的上层种植植物，下层的空心结构为鱼类提供避难、繁殖的场所，也为部分鱼类提供高温下的阴凉避暑地。”据项目工作人员介绍，鱼巢砖属于无砂混凝土制品，多孔结构能够为一般鱼类提供栖息空间。

新凤河流域内建设了两处大型人工湿地，占地共78万m2，是北控水务人工湿地解决方案的典型代表。在深度削减面源污染、实现新凤河水质达标“最后一公里”的同时，也是多种水生动植物安居的绿色家园。此外，北控水务还建设了初雨调蓄池2座，河滨缓冲带116.89公顷，构建水生植物群落30.4公顷等。水生态修复后，流域内水生植物达到31种，其中自然生长的有11种。

为了方便周边居民亲水、嬉水，新凤河两岸铺设了近两米宽的红机砖步道，得以亲近水源，河中建立了桥区、溢流堰和汀步步道，形成了小循环慢行步道，鱼翔浅底、水草参差之景，尽收眼底，实现了“有河有水，可亲可憩”。

新智慧：智慧水务系统，水环境联动高效管控

围绕“感知现状、预知未来、科学决策、精准实施”的建设理念，新凤河项目打造了基于水环境总控模型和大数据专家库为双核心的智慧水务系统。依托新建的基础设施和先进的科技手段，构建全流域智慧检测系统和入河排污口分类分级管控体系，平台实现了流域环境的实时监控和“环境水体—入河排口—污染源”的动态联动管控。

水文站、雨情站、天气预报数据等都集中在新凤河智慧水务平台的系统里，运维人员可以实时登录手机查看数据。系统发现问题时会发出预警和报警信号，运维人员便能及时到达现场处理问题。

“智慧水务系统起到了及时预警、精准预报、科学决策和指令精确的作用，达到了管理可控、效率提高、成本节约、目标可达的效果。”牛奕娜说。

由污染严重的“蚊子河”，到绿色发展“生态河”，到城市转型“活力河”，再到造福百姓的“幸福河”，这一“蝶变”的过程，是北京市近几年在生态环境保护方面的一次缩影。

如今的新凤河，生机盎然，波光粼粼，两岸花草葳蕤，远远望去，宛若一只展翅欲飞的美丽凤凰。北控水务将持续以水为“笔”，绘就首都北京生态新画卷，全力打造人民群众满意、人与自然和谐共生的优美河湖、幸福河湖。

(责编：董童、杨迪)

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