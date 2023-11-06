原标题：天猫国际携手100个进口新品牌正式亮相第六届进博会

11月6日，天猫国际在第六届进博会现场与100个进口新品牌达成战略合作，并联合发布超百款年度进口新品，多个首秀进博会的新品牌迎来了在天猫双11开张。

今年双11开卖后，天猫国际1540个海外品牌成交同比增长超过100%，其中593个的海外新品牌成交翻倍。

在进博会期间，天猫国际还将联合进口品牌联合发布超100款年度进口新品。天猫国际总经理董臻贞表示，百大新品将会在进博会现场一键进直播间，从展品直接变双11新品，让天猫双11成为进博会的全球新品首秀场。

年度新品囊括了前沿创新产品，稀缺限量商品，潮流尖货和IP联名商品。值得一提的是，天猫国际联合10大全球品牌为中国消费者特别定制的熊猫工厂玩偶“花花”联名商品，在进博会现场广受关注。

据悉，天猫国际特别派驻了全球招商团队来到进博现场招商，为进入中国市场的海外新品牌提供洽谈-签约-入驻的一站式服务。今年这支招商团队开启了全球16国上门招商之行，赶在双11前，又将1000多个全球新品牌引入中国。

根据第三方数据显示，天猫国际在跨境电商进口市场交易份额位居第一，约占40%。作为海外新品牌入华的首选阵地，目前天猫国际一共有来自全球90多个国家和地区的46000个品牌，为中国消费者带来新潮、多元、个性化的全球供给。天猫国际在跨境物流、仓储、供应链等进口基建能力的不断投入，持续加速进口新品牌入华，为超过10亿的中国消费者提供服务。

(责编：曹淼、杨迪)

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