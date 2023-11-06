人民网北京11月6日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，11月6日，在商务部主办的“投资中国年”自贸试验区专场投资促进活动上，联合国贸发会议发布题为《中国自贸试验区在促进制度创新、产业转型和南南合作中的作用》的报告。这是国际组织首次围绕中国自贸试验区发布专题研究报告，彰显出自贸试验区建设正受到越来越多的国际关注。

报告指出，中国自贸试验区以制度创新为核心，以对接国际最高标准、注重可复制的改革为原则，坚持因地制宜、突出地方特色，采用分阶段的渐进方式，提升投资和贸易便利化，促进创新和科技发展，扩大服务业和数字产业等重点领域对外开放，取得了积极成效。

报告肯定了中国自贸试验区十年建设成就，指出自贸试验区是中国独特的创举，加速了中国的开放和改革。自贸试验区有效推动了政府服务的改善和营商环境的优化，助推了产业转型升级，促进了外商投资的增长。报告认为，自贸试验区不仅有助于推动中国与其他发展中国家建立更广泛的经济联系，更为发展中国家谋求改革、开放和发展提供了有益参考。

报告已于近期在联合国贸发会议官方网站上发布。

(责编：孙红丽、高雷)

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