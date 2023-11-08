原标题：（第六届进博会）专访海克斯康郝健：自主创新是企业发展的“动力源”

这家公司拥有全球最大三坐标测量机生产基地，不断构筑精密测量领域的“护城河”；在工业软件领域，它拥有众多全球细分领域知名技术品牌，完善的CAE工程和仿真技术全球领先——这家企业就是海克斯康。11月6日，在第六届进博会期间，海克斯康制造智能大中华区执行总裁郝健接受了专访。

“智能制造+智慧城市”创新方案亮相进博

阔别进博会三年来，海克斯康在智能制造领域实现“厚积薄发”，本届进博会上，海克斯康以“智能制造+智慧城市”为主线，展示了最新的创新解决方案和应用案例。

在智能制造领域，海克斯康展示了最新的数字现实解决方案，包括来自物理世界的传感器技术和数字世界的工业软件技术，以及全球领先的数实结合解决方案，这些技术和方案已在汽车、航空航天、电子、能源、医疗和教育行业得到广泛应用。

“我们带来了全球最高精度的三坐标测量机、自动化和智能制造解决方案，以及将在本届进博会首发的iimake工业软件生态平台和数字化医工结合技术，包括内窥镜和手术导航机器人等。”郝健介绍。

在智慧城市领域，海克斯康以智慧矿山、应急安全、智慧城市更新、智慧运维、智慧竞技等多个板块进行展示。其中，海克斯康机器狗自主采集方案令人眼前一亮，机器狗搭载激光雷达、惯性导航等，按照既定路线进行移动实景采集，能够应用于基础设施、现代化工厂等大型综合体以及隧道等危险环境的定期无人巡检。

据了解，在杭州亚运会期间，海克斯康旗下的机械狗火爆出圈，成为田径赛场上的劳模“场务”。

企业战略与新型工业化“双向奔赴”

数字化、智能化、绿色化是新型工业化的鲜明时代特征，也是制造业转型升级的重要方向，蕴含着巨大有效投资需求。在郝健看来，“新型工业化”之“新”在发展理念，新型工业化要求制造业与智能制造、大数据、人工智能等新一代信息技术深度融合，实现数字化转型，将高质量发展的要求贯穿全程。

郝健告诉记者，新型工业化的要求与海克斯康的战略是“双向奔赴”，海克斯康一直以“构建智能制造生态系统，推进行业数字化转型”为核心，凭借涵盖产品全周期的工业软件和传感器技术，助力客户完成数字化转型。

海克斯康非常关注广大中小企业的数字化转型需求，积极推进“智能制造+工业软件生态平台”产业新生态，与各地政府、行业龙头合力打造区域赋能中心，整合集聚产业链上下游优势资源，带动产业链上下游中小企业协同发展。

比如，海克斯康在上海的双智赋能中心今年就将正式投入使用，力图通过结合长三角G60科创走廊的创新协同资源和产业链资源优势，打造具有全球影响力的工业互联网赋能数字化转型的标杆项目。除上海外，目前，海克斯康在东营、江西、无锡等落地的赋能中心已陆续投入使用。

发挥桥梁作用，深入推进“Glocal战略”

进博会这个大舞台，提供了更多市场机遇、投资机遇、增长机遇，在海克斯康的展台，五湖四海的参观团络绎不绝。郝健表示，中国拥有世界上最完整的工业体系、雄厚的人才储备、丰富的应用场景和超大规模的市场空间。

与此同时，中国在先进制造领域仍存在数字化程度较低、工业软件方面基础薄弱的问题，广大企业急需自主可控、轻量化、精准化的数字化转型产品，实现数字化转型。

作为一家全球的跨国公司，海克斯康中国推出了“Glocal战略”，即Global+Local，打造国际化+本地化的战略，致力于引进世界顶级的先进的制造技术，将海克斯康集团的技术引入中国。

据介绍，针对中国企业数字化发展的共性需求，海克斯康研发出轻量化的工业软件生态平台IImake，拥有cad、cae等核心源码，实现核心技术自主可控，平台预集成了优势的硬件、软件方案，企业可以根据自身需要，选取不同的数字化硬件、软件方案，以较低成本搭上数字化转型的高速路。

郝健表示，海克斯康既有全球化的视野和技术，也有本土化的路径和场景，海克斯康愿意发挥中国与世界的桥梁作用。“期待凭借进博会的溢出效应，让海克斯康的科技成果从进博会‘走出去’，在中国生根落地，为全国的各个城市和大中小企业赋能。”

自2000年起，海克斯康集团在全球范围内收购了近300家高科技品牌，成为海克斯康成长、发展的重要引擎。郝健告诉记者，如果说全球“买买买”是海克斯康发展的第一阶段，那么，消化引进吸收再创新就是第二阶段，目前，海克斯康已经步入第三阶段，需要在“再创新”的基础上实现自主创新，“自主创新是企业发展的‘动力源’”。据介绍，海克斯康每年净销售的10%至12%投入到研发，拥有5000多人的研发团队，4000多项有效专利。

“现在已经有一些中国本土研发的创新技术‘反向输出’，比如三维扫描仪，数控五轴模拟训练机等产品成功出口到欧美市场，借助海克斯康全球的销售网络走向世界。”郝健表示。（记者 战钊）

(责编：董童、杨迪)

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