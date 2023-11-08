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谱写交旅融合发展新篇章 为乡村振兴注入新动能

人民网记者 乔雪峰
2023年11月08日09:19 | 来源：人民网
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走进云南昭通市威信县扎西红色小镇，映入眼帘的是一栋栋错落有致、极具地方特色的穿斗式木结构、川南民居风格的建筑，屋檐下挂着一个个独具特色的红灯笼。沿着小镇平坦的石板路前行，不但有廊庭、戏台、小型门楼、水体、红军井、水车等特色建筑，还有本土特色美食，吸引了全国各地的游客来这里观光旅游、拍照打卡。

苗族篝火、芦笙舞、打糍粑等一系列独具地方特色的体验活动，更是吸引不少游客一起互动，小镇里游人如织、人头攒动，呈现出一派热闹非凡景象。

扎西红色小镇立于城，隐于市，一头连着城市的繁华，一头连着记忆。1935年2月，中央红军长征集结云南省威信县扎西，在水田寨花房子、大河滩庄子上、扎西镇江西会馆连续召开了在党史、军史上具有重要意义的“扎西会议”，为这里镌刻下了深厚的红色记忆。如今的扎西红色小镇更是把红色基因与现代文化完美融合，散发出独特的红色魅力。

“威信县地处大山深处，因交通基础建设落后，群众出行不便，使得人们长期处于贫困状态，在很大程度上也限制了威信红色旅游的发展。”威信县交运局局长李克江告诉记者，近年来，成贵高铁、宜毕高速和昭泸高速威信段建成通车，高铁、高速的“到来”让一向落后闭塞的威信实现新跨越，与昭阳、宜宾、泸州、毕节等周边城市形成两小时经济圈，制约经济社会发展的交通瓶颈得到彻底改观。

数据显示，截至2023年，威信县境内公路通车总里程3616公里，建成“四好农村路”，10个乡镇实现“乡乡通油”，83个建制村实现“村村通畅”，1671个村民小组实现“组组通达”。

扎西红色小镇可以说是昭通市近年来交旅融合发展的一个缩影。“十三五”以来，昭通市规划建设26条1600公里的高速公路，着力打通内联外通骨架网，构建“二、三、四小时交通圈”，有效缩短昭通与周边州市车程，带动外地游客纷纷通过高速快捷通道进入昭通观光旅游，促进昭通旅游产业快速发展。

昭通市交通运输局相关负责人告诉记者，近年来，昭通市坚持把交通基础设施建设作为旅游产业发展的破冰之旅，全力推进“交通+旅游”融合发展，把交通优势转化为旅游优势和经济优势。

2017年建成通车的大山包一级公路，是19200公顷大山包黑颈鹤自然保护区旅游开发的大动脉，催生了一批“小而美”“小而特”的乡村文旅景点，向世人揭开了深藏已久的大山包的神秘面纱。

这条“直上云宵”的道路将昭通市区到大山包自然保护区车程从3小时缩短为1小时，将昭通市区附近著名的龙氏家祠、万亩荷塘、彝族祭祖圣地、渔洞水库、名樱庄园、白虎山庄等人文自然景观有机串联成为昭通旅游重要枢纽。

便利交通条件很好促进沿途乡镇生态观光农业发展，以昭通苹果、马铃薯、花椒、核桃、荞麦、冷凉蔬菜、黄牛、黑山羊、乌金猪、乌骨鸡为代表的特色农产品远销省内外。

在水富市云富街道高滩村，鱼塘、葡萄园、蓝莓园、草莓园散布于青山绿水间，山坡上开满了金丝黄菊，呈现出一幅和谐、幸福的画卷。

原本不知名的小山村，如今已经被打造为集农事体验、综合研学、库塘竞技垂钓为一体的农旅融合综合体，焕然一新。“如今，交通便利了，游客从水富市过来不管是开车还是骑电动车，最多只需要十分钟，每逢周末，景区会吸引众多的游客来拍照、游玩。”水富市云富街道党工委副书记陈露告诉记者，高滩村“城市田园”景区自2023年3月开始试运营，截至目前，已累计吸引云贵川渝等地自驾游客9万人次，实现营收1200万元。

交通运输与旅游业发展密切相关，是旅游业发展的基础支撑条件，推进交通运输与旅游融合发展，是交通运输和旅游行业转型升级的有效途径之一，对深化交通运输供给侧结构性改革，提升旅游交通服务品质具有重要意义。

旅游旺、产业兴，交通运输是“助推器”。近年来，我国交通部门聚焦乡村振兴和产业发展，出台一系列举措扩大高速公路服务范围，提档升级干线公路，延伸拓展农村公路，大力发展“公路＋”模式，不断推动交通运输与旅游、特色产业深度融合发展，不但促进了当地一二三产业融合发展，还让村民鼓起了钱袋子。

产业因路而兴，村庄因路而美。如今的交通不再单纯是出行的路径，而是一幅幅生动的画卷、一张张特色的名片。俯瞰华夏大地，一条条乡村产业路，串起了一个个山区村寨增收致富的梦想；一条条高铁高速路，加快了我国广大农村地区跨越腾飞的步伐。纵横交错的交通网为我国美丽乡村建设提供了保障，为乡村振兴注入了源源不断的动能。

(责编：罗知之、高雷)
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