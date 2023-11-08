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武田连晶：将患者需求放在首位 数字化手段为患者提供多元化服务

2023年11月08日18:20 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）开幕。“将患者需求放在首位，贴近患者，聆听患者真实需求，用实际行动让公众看到武田对患者的承诺和责任。”武田中国副总裁、企业事务与患者服务部负责人连晶说，“武田希望搭建数字化平台，更好地促进医患沟通、患者间交流，为患者提供更加多元化的服务。”

连晶介绍说，一直以来武田都秉持着以患者为中心的企业价值观，在进行决策时永远将患者放在首位。据了解，在今年进博会上，武田中国宣布设立“武为患者先”武田中国患者日。“此次设立武田中国患者日日，也是希望能用实际行动让公众看到武田对患者的承诺和责任。”连晶说。

“我曾经是一名临床医生，在与患者交流的过程中深刻感受过患者对疾病治疗的渴望、对生的渴望。”连晶从自身经历出发进行了分享，她提到，武田中国的企业事务和患者服务部能够近距离与患者接触，了解他们的真实需求，从而将更多信息反馈给公司与合作伙伴，通过实际行动给予患者帮助。“能够真正地聆听患者的需求和诉求，做一些力所能及的事情，我觉得非常开心。” 连晶说。

近年来，数字化技术手段在医疗行业的应用，也为患者带来了更多治疗新选择。连晶说，数字化也是武田未来发展的重要方向，从“患者全程关爱”到“数字化管理意识”再到“先行先试”的概念，武田正在搭建患者关爱的全方位数字化平台，希望将工作真正融入到数字化管理体系中，为患者提供全方位的服务。此外，她认为，在多元化发展的医疗环境中，患者收集信息的渠道是多方面的，患者之间的沟通和交流也尤为重要，武田希望可以通过数字化手段搭建起医患沟通、患者间沟通的平台，并将医生、护士、药师、保险公司、企业等生态中的各方进行联动，为患者提供更加多元化的选择和服务。

(责编：王连香、高雷)
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