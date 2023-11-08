人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海开幕。艾伯维副总裁、艾伯维中国总经理董莉君做客人民网《人民会客厅·进博时刻》，分享了在中国多年的发展经验和对未来持续发展的信心。

这是艾伯维第三次参加进博会。董莉君表示，得益于进博会的“溢出效应”和中国药品审评政策创新改革，艾伯维多个创新产品在中国实现了与全球同步上市。其中，艾伯维免疫领域创新药创造了新药上市加速度——在本届进博会之前一周，同一天内获得两个新适应症的批准。

艾伯维在中国市场的深耕已有十年历史，一直致力于寻找解决患者面临所具有挑战性的健康问题新方法。董莉君表示，艾伯维与政府、企业、协会等多方合作，积极推动艾伯维产品在中国的本土化创新进程。到2030年，艾伯维计划在华推出超过30个新产品或新适应症，全力加速满足中国患者巨大的临床需求。

董莉君表示：“我们还需要更多地思考如何实现企业的社会责任，帮助更多的患者。”未来，将带领更多的中国创新药和创新方案走向全球，使多款创新产品能够快速进入中国市场。

(责编：王连香、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经