人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

周亚杰：不断提高科研创新能力 持续推动中医药国际化发展

2023年11月08日17:46 | 来源：人民网
小字号

人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，中科健康产业集团总工程师周亚杰做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示：“进博会为我们提供了一个展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵平台，使得生物医药与大健康产业板块受到了更多人群的关注。”

“期待与国内外的科研机构、高等教育机构以及行业领军企业携手合作，共同推动产业联合和创新的发展。与此同时，我们将持续关注灵芝领域的主赛道。”周亚杰表示。

“只有不断加强科研创新，进一步搭建更多领域的科研平台，进一步强化长链补短链的能力，才能使长链不断延伸、数量不断增加。”周亚杰强调，这将有助于弥补中药在研发药理学、药效学和毒理学方面的一些短板。

周亚杰还分享了中医药传承创新路径的探索与实践。他透露，下一步，集团将加强中药的国际化合作与推广，继续推广灵芝、冬虫夏草、番茄红素等优秀中药品种，努力将产品推向全球市场。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
周亚杰：不断提高科研创新能力 持续推动中医药国际化发展
　　人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，中科健康产业集团总工程师周亚杰做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示：“进博会为我们提供了一个展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵平台，使得生物医药与大健康产业板块受到了更多人群的关注。…
张晓：进博展品变商品 数十万中国患者直接受益
　　人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓做客人民网《进博会客厅》时说：“今年是瓦里安第六次参与进博会。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部