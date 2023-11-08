周亚杰：不断提高科研创新能力 持续推动中医药国际化发展
2023年11月08日17:46 | 来源：人民网
小字号
人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，中科健康产业集团总工程师周亚杰做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示：“进博会为我们提供了一个展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵平台，使得生物医药与大健康产业板块受到了更多人群的关注。”
“期待与国内外的科研机构、高等教育机构以及行业领军企业携手合作，共同推动产业联合和创新的发展。与此同时，我们将持续关注灵芝领域的主赛道。”周亚杰表示。
“只有不断加强科研创新，进一步搭建更多领域的科研平台，进一步强化长链补短链的能力，才能使长链不断延伸、数量不断增加。”周亚杰强调，这将有助于弥补中药在研发药理学、药效学和毒理学方面的一些短板。
周亚杰还分享了中医药传承创新路径的探索与实践。他透露，下一步，集团将加强中药的国际化合作与推广，继续推广灵芝、冬虫夏草、番茄红素等优秀中药品种，努力将产品推向全球市场。
(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 周亚杰：不断提高科研创新能力 持续推动中医药国际化发展
- 人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，中科健康产业集团总工程师周亚杰做客人民网《人民会客厅·进博时刻》表示：“进博会为我们提供了一个展示新产品、结识新伙伴、开拓新市场的宝贵平台，使得生物医药与大健康产业板块受到了更多人群的关注。…
- 评论
- 关注