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张晓：进博展品变商品 数十万中国患者直接受益

2023年11月08日17:41 | 来源：人民网
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人民网上海11月8日电 （记者许维娜）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上海开幕。期间，瓦里安医疗全球资深副总裁兼大中华区总裁张晓做客人民网《进博会客厅》时说：“今年是瓦里安第六次参与进博会。自第一届进博会以来，我们持续不断地在中国进行投资，历届进博会上展示的新产品新技术均落地中国研发生产，通过本土临床治疗实践，令数十万中国患者直接受益。这正是进博会的‘溢出效应’。”

“瓦里安在中国的投资具有深远的意义、显著的效益和强烈的自豪感。期望通过我们与整个业界的共同努力，使技术的进步能够超越癌症的增长程度，这是我们的愿景。”张晓表示，进博会是一个展示的窗口。自参与进博会第一届以来，瓦里安在中国持续不断地投资，目前产能三年已经增长了6倍。

“我们将继续积极参与进博会，并与合作伙伴在多个领域进行不同程度的投资和扩建。”张晓表示，目前，瓦里安已进入建立癌症全生态链服务的阶段，未来合作机会和业务拓展将不断扩大，投资方向和方式也将更加多样化。

(责编：王连香、高雷)
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