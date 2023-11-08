人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

进博会期间交通银行发布个人手机银行8.0

黄盛
2023年11月08日16:59 | 来源：人民网
小字号

 日前，在第六届进博会期间，交通银行推出个人手机银行8.0，借助金融科技手段在财富管理、生活服务、操作体验三方面升级。

交通银行副行长钱斌对此表示，交行秉持金融为民、服务实体、科技向善的理念，用更为极致的金融服务体验，与广大客户共享数字时代的美好未来。

据介绍，个人手机银行8.0推出了一系列服务场景。在选品环节，依托AI大数据分析能力，从海量信息中提炼遴选，推出维度丰富的基金大数据榜单，并将榜单结果渗透到产品解读中，助力客户进行投资决策；在投后管理环节，打造基金持仓透视功能，通过多维度数据透视和诊断分析，对客户整体持仓基金进行扫描，提供配置优化建议。此外，针对购车、用车客户打造“车金融”专区，提供从在线选车到配置车险的全流程服务；房贷专区从看房、选房、房贷申请到还贷计划生成，打通购房贷款全周期服务；在消费场景方面，重点打造商超立减服务，精选30多个品牌，涉及数万家线下门店，为手机银行客户提供专属消费折扣；在银政合作方面，推广“交政通”品牌，打通“最后一公里”，为广大群众提供更方便更丰富的线上政务民生服务。

有业内人士表示，当前，手机银行已成为金融机构服务客户的重要平台，也是金融业数字化转型成果集中展示的窗口，不少金融机构以科技创新引领发展，推动手机银行不断迭代升级，打造极致体验，为服务美好生活提供金融智慧。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
进博会期间交通银行发布个人手机银行8.0
　　日前，在第六届进博会期间，交通银行推出个人手机银行8.0，借助金融科技手段在财富管理、生活服务、操作体验三方面升级。 交通银行副行长钱斌对此表示，交行秉持金融为民、服务实体、科技向善的理念，用更为极致的金融服务体验，与广大客户共享数字时代的美好未来。…
国家金融监督管理总局李云泽：未来中国金融开放的步伐不会停歇
　　人民网北京11月8日电 （记者杜燕飞）“未来中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变！”今日，国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽在2023金融街论坛年会开幕式暨全体大会上表示，金融开放是我国金融业改革发展的重要动力。 李云泽介绍，近年来，国家金融监督管理总局进一步推出50多项开放举措，全面取消银行保险领域外资持股比例限制，大幅减少外资准入数量型门槛，持续拓展金融开放的广度和深度。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部