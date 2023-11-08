黄盛

日前，在第六届进博会期间，交通银行推出个人手机银行8.0，借助金融科技手段在财富管理、生活服务、操作体验三方面升级。

交通银行副行长钱斌对此表示，交行秉持金融为民、服务实体、科技向善的理念，用更为极致的金融服务体验，与广大客户共享数字时代的美好未来。

据介绍，个人手机银行8.0推出了一系列服务场景。在选品环节，依托AI大数据分析能力，从海量信息中提炼遴选，推出维度丰富的基金大数据榜单，并将榜单结果渗透到产品解读中，助力客户进行投资决策；在投后管理环节，打造基金持仓透视功能，通过多维度数据透视和诊断分析，对客户整体持仓基金进行扫描，提供配置优化建议。此外，针对购车、用车客户打造“车金融”专区，提供从在线选车到配置车险的全流程服务；房贷专区从看房、选房、房贷申请到还贷计划生成，打通购房贷款全周期服务；在消费场景方面，重点打造商超立减服务，精选30多个品牌，涉及数万家线下门店，为手机银行客户提供专属消费折扣；在银政合作方面，推广“交政通”品牌，打通“最后一公里”，为广大群众提供更方便更丰富的线上政务民生服务。

有业内人士表示，当前，手机银行已成为金融机构服务客户的重要平台，也是金融业数字化转型成果集中展示的窗口，不少金融机构以科技创新引领发展，推动手机银行不断迭代升级，打造极致体验，为服务美好生活提供金融智慧。

(责编：王连香、高雷)

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