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思谋科技发布工业多模态大模型IndustryGPT V1.0

2023年11月08日09:44 | 来源：环球网
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原标题：2023进博会：思谋科技发布工业多模态大模型IndustryGPT V1.0

11月5日，在第六届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛期间，思谋科技创始人兼董事长贾佳亚和团队正式了发布IndustryGPT V1.0并公布相关技术细节。

随着人工智能技术的深入发展，工业制造界也亟待通过其释放生产力。“目前，业界还没有一个能真正服务于高端智能制造的大模型。” 贾佳亚说道，“IndustryGPT将持续开发并走向真正的智能体，把丰富的数据能量持续转化成新型工业化的技术助力、转化成实体经济高质量发展的新动能。”

据悉，制造业由于高度专业化，且细分行业众多，导致不能简单地将一个通用大模型应用于生产环境。通用大模型因为缺少专业知识、无法理解工业场景的具体需求，而无法准确回答制造行业的相关问题、识别常见的工业缺陷，或生成相关的业务流程和代码。

数据是工业大模型开发的重中之重，要想成为工业专家，需要进行大量独特的数据处理和分析。为此，思谋方面收集整理了市面上包括光、机、电、算、软五大学科，电子、装备、钢铁、采矿、电力、石化、建筑、纺织等八大行业的全面知识，以及多年研发、生产服务积累的独特数据，共涵盖200多个不同工业场景，超300万张工业图像。

在此基础上，思谋方面对数据进行精炼：针对高质量的书籍、论文数据，做专门的OCR处理，最大程度保证专业知识的完整性；针对工业数据训练了专业的精炼模型，对工业专业名词、公式、定理进行规范化处理，保证数据质量稳定性；并邀请超100位工程专家，对批次数据质量进行抽样评估，并进行“文本对”数据编写。

贾佳亚在论坛上提到，IndustryGPT打破了传统人机交互的界限，将大模型技术与工业软、硬件相结合，为用户提供了更加直观、便捷的使用体验。无论是工程师、生产管理者，还是产线工作人员，均可以轻松上手、“开箱即用”。

贾佳亚还透露，“IndustryGPT 将基于V1.0版本上持续开发，并走向真正的智能体。”届时，IndustryGPT将使机械系统不再是僵化的实体，而是成为可根据实时需求和数据变化做出智能决策，实现自主控制和协作的智能体。

此外，11月7日，思谋科技在进博会现场还与松下、江森自控两家全球性企业签定战略合作协议，进一步拓展国际业务版图。据悉，思谋将与松下在“智能制造”及“数智化创新”领域，深入挖掘合作机会，同时建立高层沟通和负责人互访的机制，在利用AI画像检查自动化、智能制造、数智工厂、智能算法调优等相关合作项目中创造更高效、更灵活、更先进的生产制造。与江森自控则将针对新能源、电子半导体、汽车配件等工业领域，联合打造从厂务设施、工艺产线到整座工厂的一体化智能制造集成解决方案。

(责编：董童、杨迪)
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