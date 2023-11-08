原标题：农业银行定点帮扶案例再次入选全球最佳减贫案例

近日，“第四届全球最佳减贫案例”在2023全球减贫伙伴研讨会上揭晓，来自世界各地的104个优秀案例获此荣誉。其中，农业银行“金融联农带农模式支持集体经济带动河北省武强县农民致富”“农创基地助推重庆秀山县平马社区集体经济发展壮大”两项案例同时获奖。这是继2022年农业银行定点帮扶饶阳、黄平两县典型做法获奖之后再次入选，目前已实现4个定点帮扶县全覆盖。

“全球减贫案例征集活动”是由中国国际扶贫中心联合世界银行、联合国粮食及农业组织等7家机构共同发起，面向全球关心减贫和乡村发展的组织和个人，征集原创优秀减贫和乡村发展案例，旨在以案例为载体，推广分享国内外减贫和乡村发展的成功实践。2023年，经过国际专家集中评审，从来自全球的898个推荐案例中遴选出104个最佳减贫案例。

农业银行高度重视定点帮扶工作，行领导亲自挂帅实地调研帮扶，总分支行协同联动，各部门密切配合，持续加大帮扶力度，扎实做好资金投入、招商引资、人才培训、消费帮扶等各项帮扶工作，尤其注重创新帮扶方式，通过发展壮大集体经济带动农村农民共同富裕，积极探索可持续发展之路。近年来，农业银行定点帮扶工作连续被中央农村工作领导小组评价为最高等次“好”。

农业银行将始终坚守金融工作的政治性、人民性，充分发挥自身优势，努力将定点帮扶“责任田”打造为乡村振兴“示范田”，推动定点帮扶工作取得新成效、再上新台阶。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经