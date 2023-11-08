原标题：“数”通上下、“链”润实体， 浙商银行供应链金融新模式助力产业能级提升

中央金融工作会议指出，要坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，要优化资金供给结构，把更多金融资源用于促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。浙商银行供应链金融新模式，就是在服务实体、优化金融资源配置方面的一项成功探索。

近年来，浙商银行抓住数字化供应链金融发展机遇，主动投入数字化改革大潮，全力助推数字经济创新提质“一号发展工程”，围绕链上中小企业融资需求，坚持创新深化、高效联动，建设数字化供应链金融平台，提升数据治理能力，释放数据要素价值，构建数智金融服务能力，全力保障中小微企业融资畅通，助推浙江产业链供应链高质量发展。

创新应用

升级全链条、全场景、全产品的数智化供应链金融服务

衢州市开化县音坑乡的农户叶友录只要跟人闲聊就极力推荐屋顶光伏电站和光伏贷，笑称“平均每年增收8000元，相当于多了一笔养老钱”。老叶这一致富小能手的实现，正是得益于浙商银行的供应链金融服务。

浙商银行在不断升级供应链金融服务模式的过程中发现，不同行业供应链融资存在差异化需求，须从行业需求出发，分析行业在生产、采购、订单、支付、销售全场景的典型性特征，通过数字化应用，分类施策提供行业供应链金融服务解决方案。

正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）供应链金融，就是浙商银行在光伏行业应用的典型服务案例。浙商银行围绕光伏行业特点，深入调研正泰安能产业链融资需求，打造全链条、全场景、全产品的供应链金融综合服务方案，实现从产业链的上游供应商采购、核心企业自身生产、下游经销商销售到终端农户安装运维的融资需求全覆盖。

尤其终端农户安装运维场景下，浙商银行通过大数据精准风控，以核心企业增信，无需提供抵押物和其它担保，解决农户购置光伏发电设备资金需求，大大降低了农户参与光伏发电项目的门槛，针对性解决农户融资难题。农户老叶发起线上贷款申请后，浙商银行通过与正泰安能的数据信息交互，由大数据风控模型实时完成审批，从联系开办相关手续到放款仅耗时8天。浙商银行供应链金融服务对终端农户的延伸触达，实实在在提高农户收入。

此外，浙商银行积极践行ESG理念，作为唯一一家配捐金融机构，参加了正泰安能“一度电”专项公益基金成立仪式，配套实施光伏行业特定用户免息返还的“微光计划”，首批选取符合条件的山区26县光伏贷客户进行阶段性免息返还，让“善”的理念触及产业链各个节点，促进绿色发展，助力乡村振兴和共同富裕。

数字转型

打造供应链金融数智化服务模式

“降低融资成本、提升服务效率、稳链固链强链”是供应链的核心需求，浙商银行围绕产业链链主、实体企业上下游中小微企业真实交易背景的融资需求，应用数字化赋能和科技化手段，形成了覆盖主流场景的供货通、应收通、订单通、销售通“四通”供应链金融数智化服务模式，实现全链条、全场景、全产品的供应链金融服务。同时整合输出专业金融顾问服务和金融级风控能力，一站式满足产业链高质量发展需求。

经过持续的“产品+科技”双向赋能以及对客户金融需求的不断深耕，浙商银行供应链金融业务形成了“流程重构、授信创新、技术赋能、服务跃迁”四大特色亮点。

尤其在“服务跃迁”方面，浙商银行构建政府、链主、链企、金融机构、技术公司、咨询机构等六方合作模式，聚焦能源、汽车、钢铁等重点行业，围绕省内十大标志性产业链、山区26县、“产业大脑+未来工厂”等重点领域，为链主企业产业链提供全链条、全场景、全产品金融服务。同时整合输出专业金融顾问服务和金融级风控能力，一站式满足产业链高质量发展需求，探索构建生态级供应链金融服务。

强化担当

构建“端到端”数智化供应链金融生态

据了解，浙商银行供应链金融发挥“行业化+嵌入式”特性，持续升级全链条、全场景、全产品的供应链金融服务，构建“端到端”数智化供应链金融生态。2023年以来，通过产品发布会、产业对接会等多种形式，该行发布了光伏行业、乳业、电力行业供应链金融解决方案，带动整体金融行业对实体产业的投入，积极践行金融向善、金融强国的使命担当。

浙商银行在业务模式上的探索实践成果，最终转化为供应链金融的高效服务。2023年7月，浙商银行与蒙牛集团联合主办战略升级发布会，为奶业全产业链赋能，用高效融资与精准服务为企业发展与产业链升级注入金融活水；9月，浙商银行作为第一家与中国南方电网联合召开产品发布会的金融机构，是唯一一家实现全产品覆盖、为全链条赋能的银行。

截至2023年9月末，浙商银行供应链金融综合服务在能源、汽车、钢铁、建工、通讯等近30大行业形成差异化解决方案，累计投放超4100亿元，服务全国核心企业2200余家，延伸上下游客户超3.2万户，其中普惠小微企业占比达75%。

下一步，浙商银行将持续贯彻落实中央金融工作会议精神和浙江省委数字化改革部署要求，坚定善本金融理念，依托数字化技术持续迭代升级供应链金融数智化服务，围绕产业链中小微融资需求，聚焦痛点、疏浚堵点，通过全链条、全场景、全产品的“端到端”供应链金融服务，打通金融活水助力中小微企业融资、实现乡村振兴和共同富裕的最后一公里，真正把金融的政治性、人民性落到实处，助力产业数字化转型和高质量发展。

(责编：曹淼、杨迪)

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