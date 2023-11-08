原标题：天猫超市启动2024全球直采计划，覆盖13个海外产业带

“进博会是了解中国市场和消费趋势的窗口，今年我们不仅带来了最新的娟姗鲜牛奶，同步在天猫超市首发，消费者可以一边逛展一边下单，从新西兰牧场72小时直达中国消费者餐桌。”11月7日，天猫超市在第六届进博会上举行2024年全球直采计划发布会，新西兰知名乳业品牌纽仕兰和天猫超市签署合作协议，除了新品首发之后，双方将在设计包装、产线定制、物流履约升级等方面开展深度合作。

新西兰纽仕兰乳业亚太区CEO盛文灏先生介绍，这不是纽仕兰第一次在天猫超市首发进博会新品。去年，全球首款碳中和牛奶也通过天猫超市第一时间从“展品”变“商品”，今年的合作变得更顺畅：“我们了解到，天猫超市在今年升级了‘半日达’，这和纽仕兰这款高品质牛奶对于配送时效的要求非常吻合，像天猫超市这样的线上平台让我们展品到新品真正实现‘零时差’。”

进博会上，天猫超市宣布启动2024年全球直采计划，计划一年内全球直采规模达100亿，覆盖超过100个国家，重点围绕13个海外核心产业带，南美精品咖啡、欧洲沙龙香薰、意大利烘焙、新西兰黄金奶源、加拿大高端宠粮、东南也特色美食等，“从规模看，天猫超市已经是国内最大的线上进口超市，我们服务了3亿高品质的消费者，88VIP的渗透率高达95%。因此在进口直采计划中，我们也挑选了更符合天猫超市用户特质的海外产业带。”天猫超市全链路营销总经理董骋说。

同时，对于直采计划的合作品牌来说，天猫超市会为进口品牌提供全场景的供应链解决方案，包括清关、特殊仓储、半日达、送货上门等服务，够帮助进口商品更快落地国内市场。进博会期间，丹麦饼干品牌皇冠推出了专门为中国消费者设计的节庆礼盒“Danisa小熊缤纷曲奇礼盒”、“皇冠丹麦曲奇龙年限定IP礼盒”， 同步在天猫超市首发。

除了和进口品牌“零时差”直接合作，天猫超市和海外原产地合作模式不断升级。今年，天猫超市旗下自有品牌“喵满分”和智利水果协会合作，共同推出了“喵满分”车厘子新品，并在11月7日当天正式上线天猫超市，现货发售。

据了解，这是“喵满分”的首款生鲜产品，通过和智利水果协会的直接合作，原产地直采保证了原果品质，同时依托“喵满分”的品牌认知度，用户基础，进行规格、包装的定制化开发，开启线上生鲜品类品牌化的探索。

天猫超市自由品牌“喵满分”负责人应鑫达表示，随着首款智利进口车厘子新品的发布，标志着天猫超市“喵满分”在优质进口生鲜品类开启深耕模式。“接下来，我们会持续为消费者在全球精选优质产区，依托喵满分成熟的供应链优势和严苛品控管理经验，让更多中国家庭实现高质价比的一口‘鲜’。”

智利水果出口商协会（ASOEX）欧亚市场总监Charif Christian Carvajal表示，他们非常重视和“喵满分”的合作，“中国市场自有品牌的快速发展代表中国渠道的供应链和品控能力升级，像‘喵满分’这样的自有品牌能够根据中国消费者差异化需求，使得智利水果能以不同包装、更多品种进入更多的中国家庭。”

据介绍，天猫超市已经建立了全球大贸进口直采的全供应链能力，基于更多品牌合作、商品开发、营销共创、供应链共享，帮助进口品牌商家以及海外原产地牧场、果园、农场，加速打开中国市场。

(责编：曹淼、杨迪)

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