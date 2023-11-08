人民网记者 申佳平

一片“四叶草”，一展惠全球。11月5日，第六届中国国际进口博览会如约而至。六年来，全球客商牵手中国大市场，共享发展大机遇。在这里，越来越多的进口展品成了“网红”，变为商品、“爆品”；在这里，不少展商多了“标签”，成为投资商、合伙人。

北京福田戴姆勒梅赛德斯·奔驰事业部进口卡车销售总监秦坦告诉人民网《财米油盐》栏目，去年在第五届进博会上首发的梅赛德斯-奔驰卡车最新一代SLT大件运输车，今年4月中旬已在福建首次执行运输任务，运输334吨的变压器，走过90公里的山路。

“进博会不仅仅是一个展会，更是交流和合作的平台，在这里我们和本土合作伙伴及客户沟通交流，收获了‘中国机遇’。”据介绍，本届进博会上，梅赛德斯-奔驰联合宇通房车首发的越野房车，正是“融合”双方品牌、技术和产品特性，并根据中国市场偏好创新打造的一款“融合”产品。

“每次带来的羊驼商品没到会展结束，都快卖光了。”对于新西兰太平洋羊驼集团品牌联合创始人胡涛来说，每次来到进博会都能有新收获。得益于进博会的溢出效应，该公司快速积累中国经销商，并已在海南自由贸易港设立子公司，与内蒙古企业在上海共同落地羊驼主题体验牧场。

雅培糖尿病业务大中华区市场准入及对外关系总监陈晓艳介绍，往届雅培参展的数十款亚洲首秀、中国首秀的前沿生命科技中，已有多款产品在中国成功落地应用。本次进博会上，其发布雅培瞬感管家微信小程序，通过数字化连接，赋能血糖的智能管理。

作为一家全球数据和分析驱动的决策赋能机构，邓白氏集团于1981年进入中国市场。邓白氏中国区总裁吴广宇表示，通过参展进博会，该企业成功从参展商成为投资商。2021年，邓白氏正式落户虹桥国际中央商务区，并与南虹桥签订战略合作框架协议。

“下一步，我们希望带动更多企业来到上海、来到中国投资兴业，通过技术赋能，帮助它们实现转型发展。”吴广宇说。

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专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：王连香、高雷)

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