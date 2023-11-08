人民网记者 唐小丽

下午两点，已经过了饭点儿，陕西馆门口依然排着长长的队伍，一碗碗热气腾腾的油泼面、臊子面、羊肉泡馍从厨房端到食客面前。

陕西馆前排起的长队。人民网记者 王初摄

“这都是常态。”陕西馆工作人员韩漫漫对此已经见怪不怪，“大家对传统美食非常热爱，定价也亲民，跟在陕西当地吃差不了多少钱。所以只要参加展会，我们的展台前都是这么火爆。”

确如韩漫漫所言，今年的进博会上，记者发现，老字号品牌、传统文化展区人头攒动，吸引无数中外参展商驻足。

北京老字号展区洋溢着浓浓京味儿，23家老字号企业携百余件产品亮相。这边是同仁堂草本咖啡、北冰洋汽水，那边是护国寺小吃的京八件、庆丰包子铺的鸭脖。旁边的瑞蚨祥展台上，中式服装的盘扣被应用在了胸针、发簪上。一件件展品，无不透出北京馆“守正创新”的主题。

而在山东展区，来自潍坊的崔字牌小磨香油自明代至今已有600多年的历史，是名符其实的老字号。这里一款新研发的“芝麻酱冰淇淋”，吸引了不少人驻足品尝。“冰淇淋还能做成芝麻酱味，真是意想不到。”观众啧啧称奇。

旁边的苏作馆内，江南风十足。中国工艺美术大师邹英姿正在飞针走线，双面苏绣作品《花开敦煌》再有大约半个月就能完工了，这幅作品，邹英姿已经创作了半年。“看上去比油画更逼真，比照片更生动。”旁边，一位观众忍不住赞叹道。

邹英姿正在绣《花开敦煌》。人民网记者 王初摄

除了苏绣，苏作馆内还集中展示了缂丝、宋锦、玉雕、核雕、苏扇、民族乐器、御窑金砖等20多个苏作门类、50位工艺美术大师和非遗传承人的近500件艺术精品。

古老的传统文化、传统美食，何以吸引人？

在中国全聚德集团党委书记、董事、总经理周延龙看来，“守正创新”是不二之选。“守正”是对食材的尊重、技艺的拿捏、消费者的洞察，“创新”则是要研究市场、定位品牌、迎合目标消费者，开启与消费者“两情相悦”的沟通与互动。

基于“守正创新”的理念，今年中秋国庆双节期间，全聚德旗下餐饮门店收入较去年同期增幅95%，较2019年同期恢复率为111%，连续8天创造近5年来同比日销售最高纪录。

第三届中华老字号创新发展大会的现场。人民网记者 王初摄

第三届中华老字号创新发展大会上，周延龙的观点，得到了业内专家的高度认可。参会专家表示，中华文化源远流长、博大精深，留下了大量的传统文化资源，传统文化如果不能被有效保护，灿烂文化和文明图谱很容易被历史的烟尘所淹没。老字号传承的是中华优秀传统文化，承载的是人民对美好生活的期待，是中华民族的宝贵财富。

也有专家建议，在互联网高度发达的今天，要善于应用数字技术，来推动传统文化和老字号高质量发展。数字技术可以对传统文化进行再创造，以新创意和新设计将传统文化融入现代生活、当代审美、当代价值观，开发出传统文化的新型载体和表现形态，为当代人更好理解传承民族文化。

用数字技术传播传统文化的案例，进博会展馆就有。在中国馆，“数字长城”备受瞩目。这是腾讯推出的裸眼3D全息投影，参观者可以跟随语音导览在长城“漫步”，也可以通过手势操作来到“墩台”俯瞰四周，还可以跟随时间变迁，体验夜晚星光下的“长城”。“游览”完长城，还可以进入“三星堆智慧博物馆”小程序，近距离感受“沉睡数千年，一醒惊天下”的三星堆文化之美。此外，“听见数字山河”中国传统器乐数字化保护项目，让参观者可以听到并弹奏珍贵器乐的声音；“甲骨文全球数字焕活技术”实现甲骨文在数字空间的焕活……

参观者正在体验“数字长城”。人民网记者 王初摄

“近年来，腾讯运用科技的力量，立足文化传承的社会价值创新，参与到考古探源和中华文明历史发展溯源的相关研究中。未来，将通过数字化技术让文化遗产‘焕活’起来。”腾讯SSV数字文化实验室负责人舒展说，“借助进博会这一世界级平台，我们也希望搭建一座连接古代与现代、中国与世界的桥梁。”

(责编：王连香、高雷)

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