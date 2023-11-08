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乌镇“网事”丨共赴十年之约

2023年11月08日20:58 | 来源：中央广播电视总台央视新闻
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　　乌镇，桨声舟影里的枕水人家。奔涌千年的悠悠碧水与互联网时代的波涛交汇于此。曾经，这里诞生过无数璀璨的文学与戏剧作品。今天，人们也可以在这座古镇里体验到最前沿的数字科技。这种古今交融快慢交织的奇妙景象都要从2014年说起。

　　2014年11月，首届世界互联网大会召开并宣布永久落户乌镇。在秋日的运河柔波里，互联网驶入了“乌镇时间”。在首届世界互联网大会的贺词中，习近平主席这样写道：“当今时代，以信息技术为核心的新一轮科技革命正在孕育兴起，互联网日益成为创新驱动发展的先导力量，深刻改变着人们的生产生活，有力推动着社会发展。”

　　这一年，是中国互联网历史上具有非凡意义的一年。我国成立了中央网络安全和信息化领导小组，中国开始从网络大国向网络强国迈进。也是这一年，中国第一次通过举办世界互联网大会主动、积极、自信地开启互联网外交，在互联网发展、互联网治理、网络反恐等重要方面开设国际交流的中国主场。

　　2015年12月6日，在第二届世界互联网大会的开幕式上，习近平主席正式提出了推进“数字中国”建设的倡议。

　　“中国正在实施‘互联网+’行动计划，推进‘数字中国’建设，发展分享经济，支持基于互联网的各类创新，提高发展质量和效益。”

　　自首届世界互联网大会举办以来，连续九年，习近平主席或亲临现场发表主旨演讲、或视频致辞、或向大会发来贺信，并在国际国内多个重要场合和会议上，对互联网行业的发展作出指示和部署。

　　九年间，我国超级计算机、量子通信的研究和应用跻身国际领先行列，人工智能技术得到广泛应用。从建成全球最大规模的光纤宽带和5G网络，到物联网、大数据、云计算、区块链实现万物互联；从江淮腹地的“中国声谷”，到西湖之滨的“中国视谷”，再到荆楚大地的“中国光谷”……一批数字产业高地、数字产业集聚区和数字产业集群相继涌现。

　　十年之约，如期而至。11月8日，世界互联网大会再次在乌镇召开。今天，乌镇的数字经济企业数已经从2014年的12家增至1000多家；“乌镇之光”超算中心每1秒钟能进行18亿亿次计算，位列全球第六位；从智慧医养到智能出行，数字技术正在不断拓展着乌镇居民智慧便利生活的边界。

　　数字赋能美好生活，未来图景愈发清晰。

　　监 制丨耿志民

　　制片人丨杜晓东 吴璇

　　编 导丨张碧琦

　　记 者丨徐大为

　　配 音丨董萌萌

　　剪 辑丨王浩

　　包 装丨王海涵

　　调 色丨夏筱军

　　协助拍摄丨江苏总站

　　制 片丨杨波 刘霄 毛卉

(责编：胡永秋、杨光宇)
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