人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融街论坛丨北交所：加强投资端建设 研究编制专精特新指数

2023年11月08日21:37 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京11月8日电（记者姚均芳、吉宁）北京证券交易所总经理隋强8日表示，北交所正处于高质量建设的关键期，近期北交所将大力加强投资端建设，不断丰富产品和服务，研究编制专精特新等指数。

　　隋强在2023金融街论坛年会上介绍，北交所开市近两年来，创新型中小企业快速聚集，上市公司已达228家，总市值超2700亿元。上市公司近一半为国家级专精特新“小巨人”企业，八成募集资金投向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域。

　　据北交所统计，目前北交所合格投资者超过600万户，800多只公募基金以及社保基金、QFII、RQFII等多类投资者入市。

　　9月1日，中国证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图。

　　落实意见要求，推进高质量建设，北交所近期将在四个方向发力：

　　——进一步汇聚更多优质投资标的。隋强表示，要抓紧落地符合条件的优质企业首次公开发行并在北交所上市，支持一批市场认可度高、内生发展动力强的优质企业快速进入北交所；着力提升上市公司质量，引导上市公司聚焦主业、创新发展。

　　——进一步扩大投资者规模。据悉，北交所将大力加强投资端建设，推动个人投资者，以及公私募基金、社保基金等机构资金积极入市，不断优化北交所投资者结构；加速拓展做市商数量和类型，改善交易估值、提升市场流动性。

　　——不断丰富产品和服务。据介绍，北交所将尽快推出债券二级市场交易，研究编制专精特新指数、合作推出跨市场指数，逐步构建覆盖股票、债券、基金、指数的“全品类”体系，提供更多长期投资和风险管理工具。

　　——不断推进制度型对外开放。“北交所将不断拓展企业、投资者、产品等方面的国际合作，支持QFII、RQFII等各类境外资金参与市场，探索体现北交所特点的跨市场互联互通模式，完善开放环境下的市场监管，为全球投资者便利参与中国资本市场、共享创新发展红利提供高效便捷的服务。”隋强说。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
陈伟利：感受进博会“强磁场”紧跟消费新需求
　　
进博会观察：传统文化、传统美食，何以吸引人？
　　下午两点，已经过了饭点儿，陕西馆门口依然排着长长的队伍，一碗碗热气腾腾的油泼面、臊子面、羊肉泡馍从厨房端到食客面前。 陕西馆前排起的长队。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部