新华社北京11月8日电（记者姚均芳、吉宁）北京证券交易所总经理隋强8日表示，北交所正处于高质量建设的关键期，近期北交所将大力加强投资端建设，不断丰富产品和服务，研究编制专精特新等指数。

隋强在2023金融街论坛年会上介绍，北交所开市近两年来，创新型中小企业快速聚集，上市公司已达228家，总市值超2700亿元。上市公司近一半为国家级专精特新“小巨人”企业，八成募集资金投向先进制造、数字经济、绿色低碳等领域。

据北交所统计，目前北交所合格投资者超过600万户，800多只公募基金以及社保基金、QFII、RQFII等多类投资者入市。

9月1日，中国证监会发布关于高质量建设北京证券交易所的意见，为高质量建设北交所划定了清晰的改革发展路线图。

落实意见要求，推进高质量建设，北交所近期将在四个方向发力：

——进一步汇聚更多优质投资标的。隋强表示，要抓紧落地符合条件的优质企业首次公开发行并在北交所上市，支持一批市场认可度高、内生发展动力强的优质企业快速进入北交所；着力提升上市公司质量，引导上市公司聚焦主业、创新发展。

——进一步扩大投资者规模。据悉，北交所将大力加强投资端建设，推动个人投资者，以及公私募基金、社保基金等机构资金积极入市，不断优化北交所投资者结构；加速拓展做市商数量和类型，改善交易估值、提升市场流动性。

——不断丰富产品和服务。据介绍，北交所将尽快推出债券二级市场交易，研究编制专精特新指数、合作推出跨市场指数，逐步构建覆盖股票、债券、基金、指数的“全品类”体系，提供更多长期投资和风险管理工具。

——不断推进制度型对外开放。“北交所将不断拓展企业、投资者、产品等方面的国际合作，支持QFII、RQFII等各类境外资金参与市场，探索体现北交所特点的跨市场互联互通模式，完善开放环境下的市场监管，为全球投资者便利参与中国资本市场、共享创新发展红利提供高效便捷的服务。”隋强说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经