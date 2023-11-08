新华社北京11月8日电（记者李延霞、鲁畅）以“更好的中国，更好的世界——加强金融开放合作，促进经济共享共赢”为主题的2023金融街论坛年会8日在京开幕。围绕年会主题，与会嘉宾深入交流、凝聚共识。

北京市委书记尹力表示，将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，全力服务好国家金融管理工作，不断增强服务金融发展的功能；全面提升金融服务质效，更好满足社会多元化金融需求；积极深化金融改革开放，着力提升金融高质量发展能级；牢牢守住金融安全底线，持续推进金融治理体系和治理能力现代化，加快建设具有首都特点的现代金融体系，营造更加开放有序的金融发展环境，为促进金融高质量发展贡献力量。

中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜表示，货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。在推动金融业高水平双向开放方面，要稳慎扎实推进人民币国际化，务实推进国际金融合作，积极参与国际经济金融治理。

国家金融监督管理总局局长李云泽表示，中国经济基本面好、潜力足、回旋余地大，为金融业持续健康发展奠定了坚实基础。金融开放是我国金融业改革发展的重要动力。将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求，持续增强金融制度和政策的透明度、稳定性和可预期性，努力营造审慎经营和公平竞争的制度环境。

中国证监会主席易会满表示，加强监管、防范风险是实现高质量发展的重要保障。下一步将认真落实中央金融工作会议部署，深刻认识资本市场监管的政治性、人民性，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。

新华通讯社社长傅华表示，在加快建设金融强国的历史进程中，金融要为经济社会发展提供高质量服务，媒体也应当发挥积极作用。新华社将深入贯彻落实中央金融工作会议精神，继续用好自身独特优势，为学习贯彻习近平经济思想提供权威解读，为推动金融高质量发展凝聚强大信心，为深化金融供给侧结构性改革加强智力支持，为推进金融高水平开放搭建合作桥梁。

国际清算银行总经理阿古斯丁·卡斯滕斯在视频演讲中表示，作为世界第二大经济体，中国多年来为全球经济增长提供了动力，也为全球和地区金融业作出贡献。期待与中国和其他成员国的央行紧密合作，共同维护全球金融稳定。

本届金融街论坛年会由北京市人民政府、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、新华社、国家外汇局共同主办。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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