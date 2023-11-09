在食品及农产品展区，一位工作人员正通过线上渠道售卖商品。

本报记者 葛孟超摄

在技术装备展区，参观者正在体验汽车模拟导航系统。

本报记者 刘温馨摄

在格鲁吉亚红酒展台，参展商在为观众介绍商品。

本报记者 张武军摄

习近平主席向第六届中国国际进口博览会致信指出：中国将始终是世界发展的重要机遇，将坚定推进高水平开放，持续推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。希望进博会加快提升构建新发展格局的窗口功能，以中国新发展为世界提供新机遇；充分发挥推动高水平开放的平台作用，让中国大市场成为世界共享的大市场；更好提供全球共享的国际公共产品服务，助力推动构建开放型世界经济，让合作共赢惠及世界。

通过进博会，越来越多新产品、新技术、新服务进入中国市场，为人民高品质生活提供更多选择，助力高质量发展，也为世界经济注入新动能。

智能系统护航 出行绿色高效

本报记者 张子晗 齐志明

在本届进博会的博世公司展台，一台搭载智能驾驶解决方案的体验设备摆在入口显眼位置。在智能系统辅助下，车辆可以自主完成避让、行进全过程，驾驶员只需关注车辆行驶状态和周围环境。

博世智能驾驶与控制事业部相关负责人王珏鑫介绍，这套解决方案将于今年年底前量产，进一步提升驾驶安全和感受。

“智能体验”是汽车展区里各参展商的热词。在零部件供应商摩比斯展台，体验驾驶员状态监测系统的观众排起长队：戴上脑电波耳机，系统就能监测驾驶员脑电波信号，当驾驶员出现疲劳时，方向盘和座椅就同时震动，发出警示信号。摩比斯工程师牛玺尧介绍，这套监测系统在2021年就亮相进博会，经过几年发展，耳机测量性能已达到现有商用脑电波测量设备同等水平。

在丰田汽车展台，一台带有电动升降座椅的商务车旁围满了来参观咨询的人。按下升降开关，第二排右侧座椅就自动滑动并旋转到车外，乘坐者在座椅上坐稳后，再按下升降开关，座椅就自动回到原位，满足行动不便人士的需要。

借助进博会平台，汽车企业近距离了解中国消费者，让技术创新紧跟市场需求变化。零部件供应商科德宝带来30多款用于新能源汽车的核心部件参展。“这些创新产品解决方案提升市场竞争力，更好服务消费者。”科德宝集团相关负责人王嘉毓说。

践行绿色理念 共创美好生活

本报记者 屈信明 王浩骅

本届进博会，消费品展区主题是“共创美好绿色健康生活”。绿色智能家电及家居是展区的“重头戏”，绿色低碳、可持续发展的生产及消费理念贯穿其中，为“家经济”多元发展、跨界融合、创新驱动增添动能。

把桌面放平调低，可作小茶桌；调高后适合读书、办公；再把桌面调到一定倾角，可以摆上平板电脑播放电影。在消费品展区宜家展台的“绿色可持续家居空间”，这张外观简约、桌面可调节的小方桌很吸引人。

“这款熟水机把常温水烧开后，可通过物理降温快速精准控温出水。泡绿茶调到80摄氏度，红茶调到90摄氏度，最低可出40摄氏度的水，能根据需要灵活设定。”在消费品展区IAM展台，“3秒喝上凉白开”的广告语引人注目。工作人员介绍，IAM根据中国消费者习惯，量身打造这款智能、便捷的产品。

清水除菌智能洗地机、真空绝热板节能冰箱、再生纤维百洁布……各式绿色智能的家居产品琳琅满目。参展企业带来先进智能设备和解决方案，一项项创新技术产品集中亮相，满足消费者智能、安全、绿色的生活需要。

“我们积极利用进博会这个平台发布新产品、新技术、新实践，分享宜家在可持续发展方面的经验，希望与中国消费者共创更美好的生活。”宜家相关负责人庞安泽说。

汇集优质产品 顺应消费升级

本报记者 巨云鹏

在本届进博会的食品及农产品展区，来自世界各地的优质产品集中呈现。

“消费者越来越青睐绿色健康产品，对饮食的要求更加精细。”斯高迪（上海）贸易有限公司副总经理徐春牛说，今年公司带来了酱料、罐头系列产品，其中一款零脂肪意式沙拉酱汁，因其低热量的特点，深受健身人士喜爱。

大宗农产品也体现绿色健康特点。展区里，益海嘉里金龙鱼展示了其首创的“6步鲜米精控技术”，在鲜割、鲜谷、鲜存、鲜碾、鲜装、鲜食6个环节，通过技术和工艺创新，可以更好保持大米的新鲜度和营养成分。益海嘉里金龙鱼还采用自主研发的生物加工技术，推出“零反式脂肪”食用油，进一步提升食用油的健康安全水平。

通过进博会新产品、新技术展示，可以看到消费升级趋势。人们对高品质生活的不断追求，使得市场空间日益广阔。

在光明食品集团打造的“THE SMART CHAIN全球食品集成分销平台”上，来自荷兰、秘鲁、南非等国家的22大类新优切花等产品，吸引许多人驻足拍照。

“我们从秘鲁引进了2000多个朱顶红蜡球，通过在进博会平台上亮相，很快赢得消费者的喜爱，现在年销售额近4000万元。”上海花卉园艺（集团）有限公司副总裁杨娟介绍，通过进博会，越来越多的海外优质花卉进入中国家庭。

享受科技乐趣 拥抱品质生活

本报记者 林子夜 王浩骅

走上花王集团的体验平台，“咔嚓”，镜头拍下参观者的照片并进行智能分析。“您最适合的发色是蜜桃玫粉，最适合的眉笔颜色是棕色。”工作人员点击屏幕，让参观者体验一键美妆效果。

“这款花王最新开发的小程序，能通过AR（增强现实）智能捕捉肤色、皮肤亮度等数据，帮助消费者找到适合自己的美妆，尤其方便线上消费。”花王集团专务执行董事西口徹介绍，希望通过进博会为中国消费者带来更多新产品。

来到欧莱雅集团的展台，只见透明的展示柜里，一台模拟人体手臂的机械臂，正举着一款装有口红的装置上下移动。这个装置是欧莱雅推出的手持式超精准智能上妆仪。该设备通过定制的磁性附件锁定唇膏，辅助上妆。

据介绍，欧莱雅连续6年参加进博会，在本届进博会共展出近270款产品，其中美妆科技产品达18个，数量均创历届之最。欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕表示，中国市场潜力巨大，将继续扎根中国市场，共享发展机遇。

“我们希望融合潮流文化，进一步贴合年轻人的消费需求。”爱茉莉太平洋有关负责人介绍，本届进博会上，公司创新设置了“绿色承诺区”，展示使用的可持续包装、可持续替换装等，体现该公司积极推动绿色循环发展的努力。

加强创新合作 提供健康服务

本报记者 刘温馨 张武军 王浩骅

走进医疗器械及医药保健展区，不少全球首发、中国首展的新技术、新产品吸引参观者目光。

“这是首个实现了硬件设备完全国产化的活检系统。”麦默通有关负责人表示，今年已是公司第六次参展，带来的先进活检系统可对良性肿块进行活检和切除，产品预计明年上市。

本届进博会，医疗器械及医药保健展区展览面积、参展企业数、企业国别数均超过上一届。包括全球十大医疗器械企业、10家世界500强制药企业在内的众多行业企业齐聚进博会，带来医疗设备或行业创新科技解决方案。“进博会是中国与世界共享机遇的平台，已成为全球创新产品和前沿科技的首发地与聚集地。”罗氏制药相关负责人边欣说。

本届进博会，生物制药公司艾伯维带来了免疫、肿瘤、眼科等治疗领域的多款创新产品，其中免疫领域和血液肿瘤领域的两款药品首次在中国亮相。

“从进博会这个窗口，艾伯维见证了中国对外开放的大门越开越大，也见证了中国大市场成为世界的大机遇。”艾伯维副总裁董莉君说，今年是公司第三年参加进博会，希望未来借助进博会平台与更多中国企业进行合作，也希望有更多机会将中国药企的创新方案带向全球。

优化供应链条 提升服务效率

本报记者 林子夜 葛孟超

在中国宝武集团有限公司旗下的“欧贝”工业品供应链生态平台上，各款新产品吸引了众多参观者的关注。

点击欧贝商城的进博会专区，可以直接购买弗兰德、施耐德等进博会参展企业的产品。欧贝展台工作人员表示，将持续加大国际合作力度，携手国际合作伙伴共建全球供应链生态圈。

运去哪物流科技集团有限公司是一家提供在线物流服务的企业。点击进入公司官网的“产品服务”专区，就能轻松查运价、订海运舱。点进“海外仓”界面，能看到货物在海外仓储的真实场景。

运去哪联合创始人兼首席运营官徐杨介绍，未来将持续畅通产业链各环节，提升外贸交易效率，让更多海外优质产品进入中国市场。

服务生产，也服务生活。来到深圳市怡亚通供应链股份有限公司展台，放置在房车上的可折叠光伏板、可以手提的便携式储能电池、壁挂交流充电桩映入眼帘。

怡亚通今年是第六年参加进博会。怡亚通集团董事长兼首席执行官周国辉说，将通过进博会不断拓宽“朋友圈”，加强与合作伙伴的联系，帮助全球品牌更好融入中国市场。

《 人民日报 》（ 2023年11月09日 09 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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