原标题：优衣库：我们非常看好中国市场

第六届中国国际进口博览会5日至10日在上海举办，全球知名服装品牌优衣库今年第四次参展。作为连续四年参加进博会的“老友”，迅销集团全球执行董事、优衣库大中华区首席市场官吴品慧在接受新华社记者书面采访时表示，我们非常看好中国市场，中国已成为优衣库全球第二大市场。

四展进博，优衣库首发首展超10款新品。多款展品已走入全球数十亿消费者生活，同时联动双11购物节，实现在华销量快速增长。今年的进博会，优衣库继续聚焦未来消费者需求与生活方式，展出包括入选《财富》“100个伟大的现代设计”高级轻羽绒、科技单品HEATTECH保暖内衣、携手东丽公司研发的PUFFTECH空气棉服等在内的十大主力商品。

吴品慧表示，进博会是企业向中国市场全面展示产品、技术、设计和理念的绝佳机会。在进博会千平米的展台，可以更直观地向采购商和消费者们展示服装设计背后的科学与艺术，包括设计理念与创新，也能直接收集消费者反馈。

她说，希望持续借助进博会平台，将商品效应提升至企业品牌效应，助力消费经济增长，展现对中国市场的信任。

“我们非常看好中国市场。中国是全世界第二大经济体，经济具有巨大韧性和潜力。得益于开放包容的营商环境和创新氛围，中国已成为优衣库全球第二大市场。”吴品慧高度评价当前中国的营商环境，同时表示，优衣库将持续深化在华布局，未来两个月将新开近20家实体店铺。在商品发展上，也将持续关注中国市场需求，带动全球产品创新研发。

吴品慧说：“优衣库未来将继续携手中国供应链优秀合作伙伴共同成长，打造绿色供应链，助力‘中国品质制造’走向世界，共享全球发展机遇。”（记者 彭纯 杨珏 许晓青）

(责编：曹淼、杨迪)

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