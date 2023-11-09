原标题：聚焦双碳目标 松下进博会首发首展多款新品

在本届进博会上，围绕“绿智造 创未来”的环境口号和“关护无界 身心如悦”的生活愿景，松下带来了多款助力中国实现双碳目标和为消费者生活加分的产品。

松下控股株式会社集团CEO楠见雄规表示，松下集团始终遵循松下幸之助创始人提出的实现“物质与精神皆充裕的理想社会”这一集团使命，从战略层面聚焦两方面持续发力，一是为解决地球环境问题做贡献，二是让每位消费者都能拥有健康·安全·舒适的生活，即环境与生活两大事业方向。

在环境事业方面，松下2022年提出“Panasonic GREEN IMPACT”的长期环境愿景，到2050年，计划完成相当于目前全球二氧化碳排放总量约1%，即3亿吨以上的减排贡献，在中国以“绿智造 创未来”为口号推进各项对环境有所贡献的事业。在生活事业方面，松下努力创造多种多样与消费者的触点，持续提供优质产品与服务。与此同时，融合家电和住宅设备优势，成功打造了位于江苏省宜兴市的“松下智感健康生活（Wellness Smart Town）”代表作——雅达·松下社区，并不断拓展面向不同目标人群的综合住宅解决方案。

松下控股株式会社全球副总裁、集团中国东北亚总代表本间哲朗详细介绍了中国地域战略。他表示，松下集团拥有在广泛的社会领域解决环境问题等社会课题的解决方案，致力于开发为消费者的生活带来加分贡献的产品技术。他还对代表性事业进行了说明。

在新能源应用领域，本间哲朗着重介绍了氢燃料电池及应用在风力发电场景的镍氢电池。围绕氢能源电池在工厂内的应用，松下正在无锡工厂进行着冷热电综合能源系统的实证实验，目前已经验证了冷热交换的可能性，将继续验证其经济性优势。在风力发电中，松下提供作为变桨系统备用电源的镍氢电池，可灵活对应高压化、实现高精度远程监控、小型轻量，能够为快速发展的中国海上风力发电做出贡献。

聚焦循环经济概念，松下带来首次亮相中国的纤维生态材料kinari和开始于中国的设备翻新业务。kinari不使用原始材料，而是利用咖啡渣等植物废弃物为原料进行生产，将废弃物转化为资源，具有良好可回收性。设备翻新业务通过对闭店的旧陈列柜等进行回收、修理，翻新成新品进行再利用，降低维护成本、能源成本等，受到合作方的好评。同时减少设备废弃量，减少新设备制造中所增加的碳排放，达到保护环境，节能减排，绿色循环的效果。

可再生能源方面，松下首次在华展出还未引入中国市场的钙钛矿太阳能电池。这款“发电玻璃”采用松下独有的材料技术和喷墨技术将玻璃与太阳能电池相结合，具有世界最高水平的发电效率，可达17.9%。该产品与建材实现一体化，设计尺寸自由，可按照客户的需求定制。

松下借助进博会平台，希望能够通过展示环境事业和生活事业的贡献举措，为绿色发展及健康智能生活再添助力，带来更多加分的提案。

(责编：董童、杨迪)

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