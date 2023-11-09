原标题：腾势N7凭借“天神之眼”征服AEB实测，展现国内智驾第一梯队实力

近日，新能源汽车行业在智能化技术的推动下迅速发展，其中，自动紧急制动系统（AEB）技术成为了行业关注的焦点。在一次由某汽车平台组织的严苛实测中，腾势N7凭借卓越的AEB功能表现，再次验证了其在国内智驾领域的领先地位。

AEB技术作为车辆主动安全的重要组成部分，通过雷达检测与前方车辆或障碍物的距离，当存在碰撞危险时，向驾驶员发出警报并最大限度地进行自动紧急刹车或使车辆减速，从而降低与前方车辆或行人发生碰撞的概率。这一技术的广泛应用为提升道路安全、降低交通事故发生率起到了积极的作用。

在这次实测中，腾势N7在静止电摩托测试中以60km/h的时速成功刹停，与问界M5、阿维塔11并列第一梯队。这一成绩的背后是腾势在智驾领域的深厚积累和技术实力。腾势N7搭载了全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的智能驾驶域控平台，配合搭载的2个高感知超远距高精度双激光雷达、5个高精度毫米波雷达、2个800万前视摄像头等高达33个传感器，以及算力达254 TOPS的智驾芯片。同时，依托于海量量产车的海量大数据优势，与自研的BOS系统和自研算法，腾势N7在软件方面同样出众。

腾势N7之所以能够在AEB实测中崭露锋芒，不仅得益于其强大的硬件和软件实力，更在于其对安全性和实用性的高度关注。在当前新能源汽车行业激烈竞争的背景下，腾势N7通过引领智能化技术的发展方向，展现了自身在智能化领域的前瞻性和创新性。

此次腾势N7在AEB实测中的优异表现，无疑将进一步巩固其在新能源汽车市场中的地位。作为腾势引领智能化下半场的关键变量，腾势N7通过搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，展示了其在智驾领域的领先地位。

在新能源汽车智能化发展的趋势下，腾势N7凭借其AEB性能和智驾技术，为行业树立了新的标杆。未来，随着技术的不断进步和应用推广，相信腾势将继续发挥其技术优势和创新能力，为消费者带来更加智能化、安全化的出行体验。

(责编：曹淼、杨迪)

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