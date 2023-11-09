人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

腾势：为消费者带来更加智能化、安全化的出行体验

2023年11月09日08:40 | 来源：环球网
小字号

原标题：腾势N7凭借“天神之眼”征服AEB实测，展现国内智驾第一梯队实力

近日，新能源汽车行业在智能化技术的推动下迅速发展，其中，自动紧急制动系统（AEB）技术成为了行业关注的焦点。在一次由某汽车平台组织的严苛实测中，腾势N7凭借卓越的AEB功能表现，再次验证了其在国内智驾领域的领先地位。

AEB技术作为车辆主动安全的重要组成部分，通过雷达检测与前方车辆或障碍物的距离，当存在碰撞危险时，向驾驶员发出警报并最大限度地进行自动紧急刹车或使车辆减速，从而降低与前方车辆或行人发生碰撞的概率。这一技术的广泛应用为提升道路安全、降低交通事故发生率起到了积极的作用。

在这次实测中，腾势N7在静止电摩托测试中以60km/h的时速成功刹停，与问界M5、阿维塔11并列第一梯队。这一成绩的背后是腾势在智驾领域的深厚积累和技术实力。腾势N7搭载了全球首款完全由整车厂自设计开发、自生产的智能驾驶域控平台，配合搭载的2个高感知超远距高精度双激光雷达、5个高精度毫米波雷达、2个800万前视摄像头等高达33个传感器，以及算力达254 TOPS的智驾芯片。同时，依托于海量量产车的海量大数据优势，与自研的BOS系统和自研算法，腾势N7在软件方面同样出众。

腾势N7之所以能够在AEB实测中崭露锋芒，不仅得益于其强大的硬件和软件实力，更在于其对安全性和实用性的高度关注。在当前新能源汽车行业激烈竞争的背景下，腾势N7通过引领智能化技术的发展方向，展现了自身在智能化领域的前瞻性和创新性。

此次腾势N7在AEB实测中的优异表现，无疑将进一步巩固其在新能源汽车市场中的地位。作为腾势引领智能化下半场的关键变量，腾势N7通过搭载“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统，展示了其在智驾领域的领先地位。

在新能源汽车智能化发展的趋势下，腾势N7凭借其AEB性能和智驾技术，为行业树立了新的标杆。未来，随着技术的不断进步和应用推广，相信腾势将继续发挥其技术优势和创新能力，为消费者带来更加智能化、安全化的出行体验。

(责编：曹淼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
陈伟利：感受进博会“强磁场”紧跟消费新需求
　　
进博会观察：传统文化、传统美食，何以吸引人？
　　下午两点，已经过了饭点儿，陕西馆门口依然排着长长的队伍，一碗碗热气腾腾的油泼面、臊子面、羊肉泡馍从厨房端到食客面前。 陕西馆前排起的长队。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部