人民网记者 车柯蒙

十年来，中国新增减税降费及退税缓税缓费累计超过14万亿元。近日，国家税务总局公布上述数据，与此同时，发布《中国税收营商环境发展报告（2013-2022年）》。“优化税收营商环境 激活发展动能”系列报道深度聚焦近年来中国税务部门优化税收营商环境的历程与成效。

近日，国家税务总局推出“税路通”服务品牌，建立健全跨境投资税收服务长效机制，以更大作为更好服务高质量“引进来”和高水平“走出去”。

“‘税路通’服务品牌把税收服务延伸至跨境投资经营的全周期，从畅通沟通机制、提供全周期服务、建立专业服务团队、创新知识产品四个方面，推出12条具体举措，帮助企业提升海外经营和生存能力。”国家税务总局纳税服务司司长沈新国进一步介绍说。

“税路通”服务品牌的推出正是我国持续优化税收营商环境，以高质量政策落实增强贸易信心的缩影。

国家税务总局连云港经济技术开发区税务局“税先锋”团队开展走访调研送政策活动。李梦姗摄

记者梳理发现，10年来，我国连续开展“便民办税春风行动”，相继推出620项税费服务措施，持续推进智慧税务建设。《中国税收营商环境发展报告（2013—2022年）》指出，目前已经实现税务行政许可事项全流程网上办理，这大大减少了税费办理环节。此外，还先后取消了61项税务证明事项，6项税务证明事项实行告知承诺制，绝大部分税收优惠实现“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”。

今年以来，党中央、国务院先后印发《关于促进民营经济发展壮大的意见》和《关于进一步优化外商投资环境 加大吸引外商投资力度的意见》等文件，对税务部门更好服务跨境纳税人、推进高水平对外开放提出一系列新要求。在我国各地，系列税收政策落实落细，切实增强贸易信心。

展览总面积扩至155万平方米，展位总数7.4万个，参展企业28533家，被誉为“中国第一展”的广交会今年规模再创新高。

过去二十余年里，借着广交会东风，广州一家体育用品公司在欧洲、美洲、东南亚、大洋洲和非洲等30多个国家建立起了市场网络。该公司副总经理吴华强说：“在出口退税办理上，退税款3个工作日内就能退到公司账户，加快了公司的资金回笼。”

随着打造先进制造业高地战略举措的深入推进，湖南商品结构不断优化，出口结构呈现明显变化。长沙海关统计数据显示，湖南前三季度出口结构中，工程机械、成套机电设备、轨道交通装备以及电动汽车、锂离子电池、光伏产品为代表的“新三样”仍处于高增长，劳动力密集型产品生产企业正在积极寻求新突破口。

在服务外贸新发展的过程中，湖南税务部门健全完善23条退税服务措施，进一步简化流程、精简资料，全流程推进电子提醒、电子申报、电子退库、电子开票、电子备案，出口退税办理大幅提速。

“出口退税办理越来越便捷，6笔退税款都是2天左右到账，这直接增加了企业的现金流，让企业有更充足的资金改进新产品工艺，促进产品外销行情向好。”在湖南，一家集设计、生产、销售于一体的箱包出口公司财务负责人李守来表示。

“税费办理环节的便利化有利于提高税收服务水平，降低企业交易成本，打造良好的营商环境，提升我国国际竞争力。”北京国家会计学院副院长、教授李旭红在接受人民网记者采访时表示，税收服务水平是评价一个国家或地区营商环境的重要指标之一，提高税收服务水平能够在降低企业的经营成本的同时，将促进国内外经济互动和合作，助力我国构建新发展格局，推动高水平对外开放，既为中国经济发展开辟国际空间，又为世界经济复苏和增长添动力。

西南财经大学教授、西财智库首席经济学家汤继强则认为，一系列税收支持举措，有助于打造市场化、法治化、国际化的税收营商环境，促进贸易自由化与投资便利化，增加吸引外资力度。与此同时，简化办税流程，可以极大地提高税务效率，降低办税成本，促进外贸企业平稳发展。

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(责编：罗知之、高雷)

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