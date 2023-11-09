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一座口岸机场的四次“扩容”

2023年11月09日09:03 | 来源：光明日报
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原标题：一座口岸机场的四次“扩容”

　　 【四季看新疆之走进口岸看新疆】

　　编者按

　　 一趟趟中欧班列呼啸而过，一辆辆载货卡车往返穿梭，一个个企业扎根拔节生长，红其拉甫、伊尔克什坦、霍尔果斯、阿拉山口……20个国家批复对外开放口岸，在新疆166万多平方公里广袤土地上，串点成线、连线成面，构建起“东联西出”的“黄金通道”。连日来，本报记者跟随“走进口岸看新疆”采访团一行，感受活力口岸，触摸开放新疆。

　　 初冬时节，“走进口岸看新疆”采访团一行走进乌鲁木齐地窝堡国际机场片区，只见北部“银鹰”腾空而起，将新疆与世界紧紧相连；南部建设者们正与时间赛跑，一座现代化的国际物流枢纽雏形已现。

　　 坐落在城市西北部的乌鲁木齐地窝堡国际机场，是乌鲁木齐市唯一经国家批准的正式对外开放口岸。它始建于20世纪30年代，后来分别于1971年、1994年、2007年启动三次改扩建，分别建成T1、T2、T3三座航站楼，设施日趋完善，辐射力和带动作用不断凸显。

　　 “每次改扩建，都让乌鲁木齐国际机场的能级有很大跃升。”新疆机场集团战略规划发展部副部长丁卫军介绍，特别是第三次改扩建完成的第二年，乌鲁木齐国际机场旅客吞吐量首次突破1000万人次；到2016年，年旅客吞吐量突破2000万人次。近年来，以乌鲁木齐国际机场为中心，疆内成网、东西成扇、干支结合、客货并举、连接欧亚的航线网络加速形成。

　　 越织越密的空中航线，让乌鲁木齐国际机场改扩建又一次提上日程。2019年，作为国家“十三五”“十四五”重点建设项目、新疆丝绸之路经济带核心区重点工程——乌鲁木齐国际机场改扩建工程正式启动。

　　 在乌鲁木齐临空集团党委委员、副总经理尚晓刚看来，这次改扩建，“比以往任何一次动作都大”。

　　 以飞行区施工为例，这次改扩建，将在原有一条4E跑道的基础上，新建两条国内最高等级的4F跑道，能够满足空客A380起降。同时，还将新建50万平方米航站楼和35万平方米综合交通中心，同步建设空管、航油等配套设施。

　　 “这是目前全国飞行区外借土方运输量最大的机场工程。”尚晓刚说，在各参建单位齐心协力奋战下，飞行区外借土方1.66亿立方米，目前已完成九成左右。

　　 本期改扩建工程计划2024年建成，届时乌鲁木齐国际机场将实现旅客吞吐量4800万人次、货邮吞吐量55万吨、年飞机起降36.7万架次，均为现有规模的两倍多，门户机场、口岸枢纽的作用将进一步发挥。

　　 “扩容”不停，发展不止。一些企业已经开始从中寻求商机。作为新疆主基地航空公司，南航通过乌鲁木齐国际机场进出口的货物运输量快速增加。

　　 “格鲁吉亚的红酒、塔吉克斯坦的樱桃、巴基斯坦的松子等源源不断地通过我们的航班摆上国人的餐桌。”11月4日，南方航空物流股份有限公司新疆分公司总经理王旭对记者说，南航物流已确定在乌鲁木齐加大投资力度，打造继北京、广州之后的第三大国内航空物流基地。

　　 更多的民营企业受益于乌鲁木齐机场的快速发展。借助于快捷的航线网络，在伊犁哈萨克自治州尼勒克县，用天山雪水养殖的三文鱼，从出水到出现在北上广深的商超，最快不超过24小时。“今年的产量将达6000吨，是去年的近2倍，90%实现疆外销售，不仅卖到全国各地，还走出国门，远销新加坡、马来西亚和日本等国。”新疆天蕴有机农业公司董事长助理王媛介绍。

　　 还有企业通过乌鲁木齐国际机场，源源不断地将人员、资金、技术输送到中亚。11月6日，新疆国有龙头企业——中泰集团的技术人员，又一次在夜色中从乌鲁木齐国际机场出发，3个多小时后，他们将抵达塔吉克斯坦首都杜尚别。

　　 从2014年开始，中泰集团先后投资20亿元，分四期在塔吉克斯坦建成了40万亩棉花种植基地、2座轧花厂，在当地打造了从棉花种植、皮棉压轧、纱线纺织、织布成衣的成熟产业链，带动上千人就业。

　　 “一条条国际航线，推动着我们不断书写共建‘一带一路’的精彩篇章。”中泰新丝路公司党委书记、董事长陈旺信心满满地说。

　　 （本报记者 尚杰 赵明昊 王艺钊）

(责编：罗知之、李楠桦)
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