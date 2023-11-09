原标题：推进知识产权强国建设 有效支撑创新驱动发展

近日，国务院常务会议密集审议通过《专利转化运用专项行动方案（2023－2025年）》和专利法实施细则（修正草案）等重要文件和法规，对知识产权领域有关工作作出部署。8日下午，国务院新闻办举行政策例行吹风会，围绕加快推进知识产权强国建设、有效支撑创新驱动发展有关情况，相关部门负责人答记者问。

据统计，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重达41.5%，位居全球第二。国家知识产权局局长申长雨就此介绍，近年来，国家知识产权局积极开展数据知识产权保护规则研究和试点工作，在北京、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、深圳等8省市展开试点，目前，各试点地方数据知识产权质押融资总额已超过11亿元。

国家知识产权局专利局副局长、战略规划司司长葛树介绍，近年来，我国数字经济核心产业发明专利增长迅速，截至2022年年底，国内数字经济核心产业发明专利有效量为127.3万件，专利创新呈现蓬勃发展态势。长三角、粤港澳大湾区和京津冀地区数字经济核心产业发明专利有效量占国内数字经济核心产业发明专利有效量的71.3%，数字经济创新集群发展态势显著。此外，国外相关企业对我国数字经济市场的重视程度不断加强，来华申请数字经济核心产业发明专利的国外企业，由2016年的6418家增长至2022年的7613家。

制造业是国家支柱产业，民营企业是推动制造业发展的重要力量。“近年来，国家知识产权局围绕知识产权赋能民营制造业发展，采取了一系列有针对性的措施。”申长雨说，“一是加强技术赋能，帮助民营企业找到好的投资项目。推动高校、科研机构与民营企业精准对接，促成专利技术供需对接和转移转化。二是加强知识产权保护，让民营企业敢于投资。我们已在全国布局建设了103家国家级知识产权保护中心和快速维权中心，涵盖高端装备制造、新一代信息技术、新能源新材料、生物医药等多个制造业领域，备案企业超过12万家。三是加大融资支持力度，助力解决民营企业融资难题。”

在知识产权促进外商投资方面，申长雨介绍，今年以来，国家知识产权局多次召开外资企业知识产权座谈会，听取并回应解决外商在药品专利纠纷早期解决机制、专利恶意无效和商标恶意抢注、网络侵权等方面的关切与诉求。同时，依法严格保护外资企业知识产权。坚持对内外资企业知识产权一视同仁、同等保护，严厉打击侵犯外商投资企业知识产权行为，对事实清楚、证据确凿的侵权案件依法加快办理。目前，在国家级知识产权保护中心和快速维权中心备案的外资与合资企业已超过4600家。

申长雨强调，知识产权保护是一个系统工程，覆盖领域广、涉及方面多，需要综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理等多种手段，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律、公民诚信等环节完善保护体系。

“国家知识产权局正会同相关部门加快制定《知识产权保护体系建设工程实施方案》，从知识产权保护全链条、全过程、全要素出发，强化整体设计，完善大保护工作格局，进一步织牢织密知识产权保护网，助力营造更好的创新环境和营商环境。”申长雨说。

国家知识产权局公共服务司司长王培章表示，下一步，国家知识产权局将加快建设全国一体化知识产权数字公共服务平台，持续推动知识产权公共服务产品供给多元化、服务智能化，持续加大对地方知识产权公共服务平台和数据库建设的指导力度，加大对知识产权信息公共服务产品的宣传推广力度，推动实现各级知识产权公共服务平台和数据库互联互通、数据共享，推动创新成果更好惠及人民。

（本报北京11月8日电 本报见习记者 李春剑 本报记者 张晓华）

(责编：罗知之、李楠桦)

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