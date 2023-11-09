刘 琪

原标题：货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节

11月8日，中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜在2023金融街论坛年会上表示，今年前三季度，我国GDP增速5.2%，全年5%的预期目标有望顺利实现。

潘功胜表示，随着宏观调控政策效应的持续释放，近期经济增长动能增强，生产消费稳步回升，就业物价总体改善，国际收支基本平衡，主要经济指标向好。经济转型持续推进，高技术产业投资保持较快增长，前三季度最终消费对经济增长的贡献率达到83%，有条件继续保持经济平稳增长和物价平稳运行。

目前，货币信贷总量保持合理增长，信贷结构持续优化，企业贷款利率处于较低水平，为经济恢复发展提供了有力有效的支持。

就下一阶段货币政策，潘功胜表示，货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，平衡好短期与长期、稳增长与防风险、内部均衡与外部均衡的关系，为稳定物价、促进经济增长、扩大就业、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。

具体有几个方面，首先，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。运用多种货币政策工具，保持流动性合理充裕，引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性。其次，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度。再次，合理把握利率水平，推动实体经济融资成本稳中有降。最后，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“目前，我国金融体系整体稳健，金融风险可控，金融机构整体健康，金融市场平稳运行。”潘功胜表示。

关于中小金融机构风险，潘功胜谈到，我国高风险金融机构无论是数量还是资产规模在金融系统的占比都非常小。经过近几年的改革化险，高风险中小银行数量已经较峰值下降一半。少数高风险机构相对集中的省份正在制定实施中小银行改革化险方案，进一步压降高风险机构数量和风险水平。中国人民银行将会同有关部门，完善金融风险监测、评估与防控体系，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制，提升中小金融机构风险早期纠正工作的标准化和权威性。

关于房地产金融风险，潘功胜表示，我国房地产市场经过20多年的长周期繁荣，正在进行重大转型并寻找新的均衡点。住房需求的中枢水平、住房市场交易结构以及业务模式都正在进行深刻变化，呈现出一些新的特征。房地产市场转型带来了一定挑战，同时也蕴含了新的发展机遇。我国城镇化仍处于发展阶段，新市民规模较大，刚性和改善性住房需求有很大潜力，房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。

“目前，房地产相关贷款占银行贷款余额的23%，其中约80%为个人住房贷款，一直以来，在中国我们实行非常审慎的个人住房贷款政策，房地产市场调整对金融体系的外溢影响总体可控。”潘功胜表示，下一步，中国人民银行将积极配合行业主管部门和地方政府，做好金融支持房地产市场平稳健康发展工作，弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢。

关于地方政府债务风险，潘功胜表示，我国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平，中央政府债务负担较轻。地方政府债务有两个特点：一是主要用于基础设施投资，一般有实物资产支持，对当地经济发展产生了较好的正外部性；二是大部分地方政府债务主要集中于经济规模较大、经济增长较快的省份，他们有能力自行化解债务。

据潘功胜介绍，今年以来，金融部门已会同有关部门采取多项措施，积极支持地方政府稳妥化解债务风险，包括推动地方政府和融资平台通过盘活或出售资产等方式，筹措资源偿还债务等。

(责编：罗知之、李楠桦)

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