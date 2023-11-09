杨 洁

原标题：拓展普惠金融服务广度和深度 国有大行奋力打通基础金融服务“最后一公里”

普惠金融之于国民经济的重要性愈发重要。日前召开的中央金融工作会议对其进行了部署，明确提出“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”。

业内人士表示，中央金融工作会议将普惠金融作为五篇大文章之一，充分体现了对普惠领域金融服务工作的高度重视和殷切期望，商业银行需进一步优化服务水平。多家国有大行普惠金融部相关负责人表态将不断拓展普惠金融服务的广度和深度，探索数字普惠金融发展模式，努力打通基础金融服务“最后一公里”。

普惠金融产品服务持续优化

“发展普惠金融”自2013年正式提出，距今已有十年。十年来，普惠金融发展取得了显著成绩，多层次普惠金融供给格局逐步确立，普惠金融产品服务持续优化，服务普惠金融的信用信息体系不断完善。

据国家金融监督管理总局有关负责人介绍，目前，全国银行机构网点覆盖97.9%的乡镇，基本实现乡乡有机构、村村有服务、家家有账户。重点领域金融服务可得性持续提升。近年来，小微企业、乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果等重点领域金融服务呈现“增量、扩面”的态势，为实体经济发展提供强有力保障，小微企业等经营主体获取金融服务的成本更低。今年前8个月，全国新发放普惠型小微企业贷款平均利率4.8%，较2017年下降3.1个百分点。

11月1日，中国人民银行发布的2023年三季度金融机构贷款投向统计报告显示，普惠金融各领域贷款增长较快。2023年三季度末，普惠小微贷款余额28.74万亿元，同比增长24.1%，增速比上年末高0.3个百分点，前三季度增加4.95万亿元，同比多增1.01万亿元。

近年来，支撑普惠金融发展的政策制度也更加健全。今年10月份，国务院印发《关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》，进一步明确推动普惠金融高质量发展的具体路径。

“目前我国经济处于修复阶段，复苏基础不够牢固，经济恢复离不开金融支持。”光大银行金融市场部宏观研究员周茂华表示，这就要求持续深化金融业改革，畅通金融政策传导渠道，突出实体经济重点领域支持。其中，需要推动普惠金融高质量发展，提升金融服务供给质量，从而释放巨大市场需求潜力和活力。

数字化成多家银行发力方向

普惠金融的发展为商业银行等金融机构带来了更多客户资源，也促进了商业银行之间的竞争，进而提高银行服务质量。

“在普惠金融取得积极成效的同时也应认识到，当前我国经济恢复向好基础仍需巩固，普惠金融发展仍面临一些问题和挑战。”中国银行研究院研究员李一帆表示。

周茂华举例称，“像‘三农’、小微企业、中小科创企业、新市民等群体，金融机构在服务过程中，存在信息不对称、未来现金流波动性相对高、缺乏传统标准抵押品、风险控制难度相对高等问题；同时，由于这些群体业务量小而散，可能导致机构服务的成本相对较高。”

商业银行如何积极响应政策导向，不断提升普惠金融发展质效？李一帆建议，银行业可以把提升重点领域普惠金融服务可得性作为推进普惠金融高质量发展的关键任务，结合广大普惠群体的实际需要，围绕支持小微经营主体可持续发展、助力乡村振兴战略有效实施、提升民生领域金融服务质量等普惠金融重点领域持续优化产品服务。着力加强对小微经营主体可持续发展、乡村振兴战略的金融支持，加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款对重点领域的投放力度，推动小微企业和乡村振兴金融服务增量扩面提质。在普惠金融重点领域服务中融入绿色低碳发展目标，助力实现“双碳”目标。

对于如何做好普惠金融大文章，多家国有大行相关部门负责人介绍了下一步重点工作。农业银行普惠金融事业部总经理黄建勤表示，将着力拓展普惠金融服务实体经济的广度深度，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的普惠金融服务，把更多金融资源用于科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业。坚持科技赋能和数据引领，将普惠金融向线上化、移动化、自动化、智能化转型升级，打造普惠金融数字化经营管理新模式。

普惠金融是建设银行的三大战略之一，建设银行普惠金融事业部副总经理李晓芳表示，下一步，建行普惠金融条线将增强做好普惠金融工作的责任感使命感，聚焦社会民生的痛点难点，持续探索创新数字普惠发展模式，在增量扩面基础上推进普惠金融服务提质增效，以高质量的普惠金融服务助力金融强国建设。

邮储银行坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的定位，将小微金融作为全行五大差异化增长极之一，持续加大资源投入，加快数智转型，优化客户服务，不断提升小微金融的覆盖度和可得性。邮储银行普惠金融事业部总经理耿黎表示，下一步，邮储银行将持续巩固“敢贷、愿贷、能贷、会贷”长效机制，深化科创金融服务体系建设，推动普惠金融服务模式迭代升级。

(责编：罗知之、李楠桦)

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