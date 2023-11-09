原标题：进一步放宽外资机构市场准入要求

本报记者 刘 琪

“金融开放是我国金融业改革发展的重要动力。”国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽11月8日在2023金融街论坛年会上谈到，近年来进一步推出50多项开放举措，全面取消银行保险领域外资持股比例限制，大幅减少外资准入数量型门槛，持续拓展金融开放的广度和深度。

据李云泽介绍，目前，30家全球系统重要性银行均在华设有分支机构，全球最大的40家保险公司近半数进入中国市场。即使三年疫情期间，在华主要外资银行保险机构资产和利润增速也远高于其母行或母公司。经济合作与发展组织（OECD）2022年报告显示，中国银行业保险业开放水平在其评估的50个国家中提升最快。事实证明，中国金融业开放是积极主动的开放，是稳健有序的开放，是互利共赢的开放。

“经济兴、金融兴；经济强，金融强。”李云泽说，中国经济基本面好、潜力足、回旋余地大，为金融业持续健康发展奠定了坚实基础。中央金融工作会议提出建设金融强国的宏伟目标，部署做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，为高质量发展注入强大动能，中国金融业迎来重大发展机遇。

一是银行业发展势头稳健。中国经济在向高质量发展转型过程中始终保持合理增速，与此同时，新动能加快集聚，数字经济、先进制造业、战略性新兴产业等快速增长，光伏、锂电池、新能源汽车“新三样”蓬勃发展。中国银行业在服务经济高质量发展中，也实现了自身稳健增长。过去三年，银行业信贷规模年均增速11.2%，高于发达国家平均水平约5个百分点。英国《银行家》杂志2023年全球银行1000强综合实力排名中，中资银行有140家上榜，资本充足率、拨备覆盖率均处于全球较好水平。未来中国经济长期向好的基本面不会改变，中国银行业稳健发展的势头也不会改变。

二是保险业发展潜力巨大。过去三年，中国保费收入年均增速高于全球平均4个百分点，但人均保费只有全球平均的七成，还有很大提升空间。疫情过后，第三支柱养老保险加速推进，大病保险覆盖12.2亿城乡居民，长期护理保险保障人数超过2亿人，健康险、家庭财产险、巨灾保险等潜力巨大。今年以来，根据形势变化，优化偿付能力监管标准，有序引导人身险行业降低负债成本，持续深化车险综合改革，将进一步释放行业发展“红利”。

三是资管行业发展前景广阔。目前我国已成为全球第二大资产和财富管理市场，中等收入群体已超过4亿人，银行理财产品的个人投资者超过1亿人，较2019年末增长3倍。过去三年，行业管理资产年均增长6.2%，远高于全球约2.5%的平均增速。未来随着广大居民收入持续提升，长期投资、价值投资、多元化投资理念深入人心，加之资管产品净值化转型稳步推进，中国资产和财富管理行业将进入发展“黄金期”。

“未来中国金融开放的步伐不会停歇，同世界分享发展机遇的决心不会改变。近年来，我们对接国际标准，健全一系列监管规则，最近又全面修订商业银行金融资产风险分类办法和资本管理办法。”李云泽表示，将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求，持续增强金融制度和政策的透明度、稳定性和可预期性，努力营造审慎经营和公平竞争的制度环境。

(责编：罗知之、李楠桦)

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