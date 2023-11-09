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证监会主席易会满：

注册制改革绝不是放松监管 加快培育境内“聪明资金”

吴晓璐
2023年11月09日09:08 | 来源：证券日报
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原标题：注册制改革绝不是放松监管 加快培育境内“聪明资金”

“刚刚召开的中央金融工作会议总揽全局、举旗定向，科学回答了金融事业发展的一系列重大理论和实践问题，发出了加快建设金融强国的动员令，吹响了新时代新征程金融高质量发展的号角。”11月8日，证监会主席易会满在2023金融街论坛年会上表示，加强监管、防范风险是这次会议的其中一条主线。防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。

易会满表示，注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”。

资本市场风险主要有五大成因

“纵观全球400多年资本市场发展史，本身就是一部不断适应风险防范需要，加强和改进监管的历史。”易会满表示，从发展规律和近几年的监管实践看，资本市场风险主要有以下成因：

一是杠杆过度甚至失控。2008年国际金融危机、2015年我国股市异常波动，杠杆失控都是重要诱因。近年来，一些大型企业集团借助境内外、表内外、场内外工具盲目融资扩张并最终爆雷，教训惨痛。管住过度杠杆，市场才会行稳致远。

二是创新与监管失衡。创新是金融发展的重要动力，但违背经济金融本质规律的“伪创新”，造成金融泛化，必然酿成风险。过去一段时期，“伪私募”、金交所、“伪金交所”各种形式“类金融”乱象频发，监管滞后，成为重要的风险源。

三是欺诈造假。欺诈发行、财务造假是资本市场的毒瘤，甚至有个别企业、中介机构与相关方串通，全流程全要素造假，形成造假“生态链”，影响投资者信心。

四是背信妄为。受人之托、忠人之事是资产管理行业的生命线。如果不具备相应的专业和风控能力，背离责任，出问题也就在所难免。

特别是一些非持牌机构，也包括各类非法机构，搞自融自投、侵占挪用，拿别人的钱办自己的事，严重违背信义义务。

五是主体责任缺位。资本市场健康发展需要上市公司、中介机构、投资机构、监管部门等各方归位尽责，风险爆发往往是多个环节失守。这其中，有过度贪婪，有监管真空，有问责不够。同时还要看到，在全球市场高度关联的今天，各种输入性风险交织叠加，有些具有非传统、非经济、非理性特征，这也进一步加大了风险防控难度。

注册制改革绝不是放松监管

易会满表示，加强资本市场监管，维护市场“三公”秩序和投资者合法权益，防范化解金融风险，是证监会的第一职责、法定职责。这几年，证监会坚持“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险，发挥各方合力”的监管理念，坚守监管主责主业，注重把握以下四个原则：

一是坚持“看得清才能管得住”，促使创新在审慎监管的前提下进行。二是严防过度杠杆，把杠杆资金规模和水平逐步压降至合理区间。三是“零容忍”打击各种乱象，扭转了长期以来证券违法成本过低的情况。四是坚持刀刃向内、自我革命，持续加强证监会系统党风廉政建设和反腐败工作。

易会满表示，下一步，证监会将认真落实中央金融工作会议部署，深刻认识资本市场监管的政治性、人民性，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。

一是突出重典治本。加强与公安司法机关的协作，持续健全资本市场防假打假制度机制，推动完善行政、民事、刑事立体追责体系，加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，对履职尽责不到位的中介机构严厉惩戒，绝不姑息。强化全流程监管执法，严禁“无照驾驶”，严查“有照违章”。

二是突出改革开路。注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。事实证明，改革落地后监管更加严格了，最突出的表现就是透明度的提升。这种提升来自于审核注册全过程公开，接受全社会的监督，来自于覆盖事前事中事后全链条的监管，促使企业充分披露信息、压实中介机构“看门人”责任，来自于资本市场基础制度全面加强特别是法治水平进一步提升。证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。同时，大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。

三是突出能力提升。大力推进监管转型，强化监管责任落实和问责力度，切实提高履职水平。对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置。

四是突出合力发挥。加强部际联动、央地协作，依法将各类证券活动全部纳入监管，严把私募基金等领域准入关，严厉打击“伪私募”，清理整顿金交所、“伪金交所”，消除监管空白和盲区。证监会将和市场相关方，加强沟通交流，共同坚守专业、理性、协同、法治，维护良好市场生态。

“实体经济健康发展是资本市场平稳运行的基础。当前，我国经济回升向好态势更加巩固，发展潜力进一步释放，对此我们充满信心。”易会满表示，证监会将坚持服务实体经济的根本宗旨，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，更好发挥资本市场枢纽功能，更加有力服务中国式现代化大局。同时，把支持首都高质量发展作为重要着力点，坚持同题共答，推动资本市场与北京发展协同共进。

(责编：罗知之、李楠桦)
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