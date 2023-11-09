原标题：世界互联网大会领先科技奖揭晓

科技日报浙江乌镇11月8日电 （记者史诗 崔爽 江耘）2023年“世界互联网领先科技奖”8日在世界互联网大会乌镇峰会上揭晓，15个获奖项目涵盖人工智能、车联网、网络安全、智慧医疗等前沿领域。

今年，世界互联网领先科技成果首次升级为“领先科技奖”，并首次区分为基础研究、关键技术、工程研发3种类型。

世界互联网大会领先科技奖评审委员会主席、中国工程院院士邬贺铨介绍，这些成果国际性强、创新性强、应用性强，实现了技术创新的市场价值和社会价值。

“‘知识增强大语言模型关键技术’具备知识增强、检索增强和对话增强的独有技术优势，以及模型框架联合优化的效率优势。”百度首席技术官王海峰表示，这降低了人工智能技术创新和应用门槛，加速产业转型升级。

中国联通副总经理梁宝俊谈及“4G/5G移动通信共建共享关键技术创新与产业化”时表示，通过共建共享，每年节电超200亿度、降低碳排放超1000万吨；通过联合打造的超5万个5G行业商用项目，有力推动经济社会高质量发展。

中国信科副总经理、总工程师陈山枝带领团队全球首创蜂窝车联网（C-V2X）技术路线，实现低时延高可靠及大范围大带宽通信，并率先研制出C-V2X芯片、车规级模组等关键产品。“我们还联合业界推动形成‘聪明的车、智慧的路、协同的云’融合的智能网联汽车和智慧交通发展方案。”陈山枝说。

颁奖典礼上，高通公司的5G Advanced-ready调制解调器及射频系统、百度公司的知识增强大语言模型关键技术、中国电信及中国联通的4G/5G移动通信共建共享关键技术创新与产业化等获关键技术组“领先科技奖”；清华大学、华为公司的多层次多元知识融通的自然语言深度学习基础方法，北京交通大学、南开大学的视觉媒体层次化内容感知，华中科技大学、新加坡科技设计大学的5G移动通信系统高能效机理研究获基础研究组“领先科技奖”；下一代机器人智能制造有限公司的ARGO机车车辆自主检查机器人、腾讯觅影数智医疗影像平台、卡巴斯基汽车安全网关获工程研发组“领先科技奖”。

(责编：罗知之、李楠桦)

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