王 春

原标题：让世界“看懂”中国非遗技艺

11月8日，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）各场馆内，人流如潮，商机涌动。在这个“世界会客厅”的平台上，中国老字号品牌集聚、非遗技艺星罗棋布。它们生动讲述着中国故事，绣出了华夏传统文化的生动画卷。

在进博会新闻中心设置的“上海非遗客厅”，带有水墨质感的墙体将观众带入烟雨江南的氛围。场内展示了从上海16个区甄选而来的117个非遗项目，包括34个国家级非遗项目。其中，苏绣是上海嘉定区第十一批非物质遗产名录之一。现场，上海嘉定区非物质文化遗产代表性项目苏绣第四代传人陈碧娴正在织机上绕着彩色的丝线。

嘉定苏绣受到陆俨少绘画的影响，形成独有的水墨风格，“不是画作，胜比画作”是嘉定苏绣的精神内核。一位穿着阿拉伯服饰的女记者听完介绍，跃跃欲试也想要体验一番。“我来自共建‘一带一路’国家，在国内就对苏州刺绣很感兴趣。今天一定要把它学起来。”这位女记者拿起针线，开始认真学着绣手帕。

进博会山西展厅里，芮城布艺、平遥推光漆器、长治八义窑红绿彩瓷器、晋城晋艺坊铁壶……一件件制作精美的非遗、文创展品引来众多参观者驻足欣赏。山西省工美行业产业联盟相关负责人表示，山西省有182项国家级非物质文化遗产，是名副其实的非遗宝库。一代又一代非遗传承人蓄力接棒，留住了文化的“根与魂”。

江苏省23家老字号企业带着120余件“看家产品”欢迎全球朋友。古老但不陈旧，“饾版拱花”是三四百年前印刷界的技术高峰。“首先把颜色均匀地刷在色刷上，再刷到木版上。然后将宣纸轻放在木版上，用棕榈刷来刷印，可多刷几次让纹理更细腻。接下来，用胶泥固定另一块木版，刷印新的颜色。”在江苏馆里，“90后”匠人赵诗恒边做边介绍“饾版拱花”印刷方法，曾一度绝迹的技法再次发扬光大，木版画达到了新高度。

在笺谱互动区，借助人工智能技术，参观者只要动动手指，就能将充满美感的图文元素组合起来，完成一幅幅自制笺谱，笺谱上的彩蝶翩飞、竹林摇曳等江南美景，让人身临其境。在这里，传承创新与现代文化交互、融合，“江河风物，美好如苏”江苏馆的主题被演绎得美轮美奂。

“风雅处处是平常”，浙江杭州携17家地域特色浓郁的非遗企业登上人文交流活动的大舞台。书卷画作、花道茶艺、中药膏方，沉浸式体验宋韵杭式生活吸引着全球客商。在虹桥国际城市“会客厅”展示区，两家展商联手设置体验式展位，全面展示具有传统特色的茶器茶点茶艺。“这两天我们现场的小伙伴平均每人每天收到了50个全球客商的联系方式。”展位负责人说，借助进博会展览展示平台，让世界“看见”中国杭州品牌。

讲好中国故事，进博会奏响了传播华夏文化的美丽音符。

（科技日报上海11月8日电）

(责编：罗知之、李楠桦)

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