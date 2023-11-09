原标题：欧几里德望远镜发布首批宇宙全彩图

科技日报北京11月8日电 （记者刘霞）据英国《新科学家》网站7日报道，欧洲空间局欧几里德空间望远镜发布了首批5张科学图像，其中的“主角”包括一个标志性的星云和一些闪闪发光的星系。这些图像最终将成为欧几里德三维宇宙地图的一部分，该地图旨在帮助科学家揭示暗能量与暗物质的秘密。

欧几里德望远镜利用两种科学仪器绘制宇宙地图：可见光相机测量星系的形状；近红外光谱仪和光度计测量星系有多远。

此次发布的第一张图像显示了位于猎户座的马头星云，它距地球1375光年。该图像提供了令人难以置信的细节，有助科学家发现新恒星甚至年轻的行星。

第二张图象展示的是由数十万颗恒星组成的名为NGC 6397的球状星团。研究人员不确定球状星团是否嵌入暗物质的光晕中，欧几里德望远镜进一步的测量或能回答这个问题。

第三张图像的“主角”是螺旋星系IC 342，其包含许多球状星团，因与银河系相似，使其成为了解银河系的绝佳参照物。

第四张图像属于不规则星系NGC 6822，它是早期宇宙中常见的一种星系。

最后一张图像包含了超过10万个星系，其中约1000个属于英仙座星系团。科学家认为，英仙座星系团如此巨大的结构之所以能形成，是因为暗物质的影响，因此这类观测对于厘清暗物质的真实性质至关重要。

欧几里德望远镜于今年7月1日发射，开启了有史以来首次揭示“黑暗宇宙”的任务。该望远镜目前停泊在距离地球约150万公里的地方。在接下来6年里，它将拍摄1/3的天区，构建有史以来最详细的宇宙3D图，其中囊括20亿个星系。这张图将帮助科学家了解暗物质和暗能量在宇宙尺度上的行为，加深或颠覆人们目前对物理学和宇宙学的理解。

(责编：罗知之、李楠桦)

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