人民网北京11月9日电 （记者杜燕飞）11月5日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海拉开帷幕。

作为连续四年参展进博会的“常驻客”，今年盈康一生延续“以真诚，智敬生命”的主题，围绕科技驱动、数智赋能、生态共创等关键词，集中展示了4大数智场景以及20余款创新成果，与全球合作伙伴共享绿色化、数智化的时代新机遇。

借力进博平台拓展数智化发展

盈康一生负责人表示，进博会开放平台作用日益突出，国际影响更加广泛。这是世界探索“中国机遇”的窗口，也是中国构建新发展格局的窗口。盈康一生立足科技创新发展，以用户为核心，创新运用物联网、大数据、AI等新兴技术，打造出全场景全流程自动化、数智化解决方案，为产业高质量发展创造更多价值。

“在本届进博会上，盈康一生重点展出智慧科研基建、智慧健康城市、智慧医院、智慧健康家庭的数智解决方案，及全自动细胞工作站、第三代数字乳腺X射线摄影系统、新一代头部伽玛刀等20余个核心创新成果。”该负责人举例说，现场发布的医院智慧用药全场景数智方案，依托自主研发的3D-AI视觉识别自学习、多机械手仿生控制、高速运动控制三大核心技术，打造出了医院智慧用药全场景数智方案，探索药品使用信息全追溯、药品流转信息全透明、设备智慧运行全管理。

医院智慧用药全场景数智方案发布会现场。受访者供图

谈及进博会溢出效应，上述负责人表示，六年来进博会搭建了合作共赢的平台，用开放链接世界，让世界共享未来新机遇，为构建人类命运共同体注入新动能。“连续4年参展，盈康一生重视进博会提供的创新成果展示和交流合作的平台。坚持开放、合作、协同的模式，用新产品、新技术、新场景方案诠释‘以真诚，智敬生命’的内涵。”

探路大健康产业的绿色发展路径

为践行绿色低碳发展，本届进博会上盈康一生将绿色环保、可持续发展的理念融入展区设计和搭建中，将创新科技与服务汇聚于“天圆地方”的空间中，向全球展示大健康生态“无界生长”的蓬勃生命力。

进博会展馆内的盈康一生展台。受访者供图

“绿色低碳技术创新是全球新一轮科技革命和产业变革的重要内容，是助推健康领域可持续发展，守护生命健康可持续未来的关键。”上述负责人说，要以低碳高效贯穿企业研发经营全流程,盈康一生将依托科技创新、产业协同与数智融合,摸索出符合大健康产业的绿色发展道路。

(责编：王连香、高雷)

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