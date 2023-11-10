本报记者 巨云鹏

消费品展区，欧莱雅展台上展出的一款超精准智能上妆仪。

中国经济周刊记者 肖 翊摄

食品及农产品展区，阿富汗参展商（左）与中国采购商达成合作。

本报记者 张武军摄

医疗器械及医药保健展区，工作人员在波士顿科学的胃内单球囊内镜体重管理产品旁察看。

本报记者 张武军摄

汽车展区，含有63%可持续材料的米其林赛事轮胎实现亚洲首发。

人民网记者 翁奇羽摄

国家会展中心（上海）南广场。

人民网记者 翁奇羽摄

“真是太热闹了！”在第六届进博会食品及农产品展区，看着络绎不绝的观众，一位忙碌的参展商发出这样的感叹。

据统计，截至11月7日，本届进博会已举办政策解读、对接签约、投资促进等7大类95场配套活动；60场分专区板块的行业专场对接会，226家参展商和345家采购商参与对接，达成合作意向137项。

展会的火热，离不开举办地上海的全力服务保障。第六届进博会前，上海相关部门和单位精心组织，抓实抓细各项服务保障环节，提高服务质量，优化服务流程，完善服务细节，持续优化营商环境，大力宣介开放举措，努力提升与会展客商的获得感和满意度，向世界呈现一场丰富高效、精彩成功的盛会。

用精细化智能化手段守护展会平安顺利

“各位观众请有序往前走，跟随指示，注意安全。”临近进博会举办地国家会展中心（上海）的轨道交通2号线徐泾东站，公安民警在现场持续疏导通行秩序。

“为了最大限度满足轨道交通客流进出展馆的需求，均衡各方向入馆人流，我们设计了4条客流引导线路。”上海市公安局轨交总队虹桥枢纽治安派出所综合指挥室警长郑佳介绍，精细化设计保证了各出入口不会过于拥挤，参展人员步行距离也不会过长。

步入展馆，今年每个展位上都安装了一键式自助报警装置。装置下端是一个醒目的红色按钮，它连通着每个安保责任区的智能平板和民警的手机端。

5日10时许，一位参展商按响了“一键报警装置”，警情立即通过系统传送至现场安保指挥所，并通过联动机制发送到民警手机上。原来，这位参展商不慎遗失了装有护照和钱夹的腰包。民警通过视频查看、现场核实，很快帮其寻回。“服务保障好每一位参展商和观众，就是在为进博会‘越办越好’作贡献。”上海市公安局青浦分局国展中心治安派出所所长梅军说。

本届进博会上，用电设备大幅增加，电气火灾风险上升。为做好风险管理，上海市消防救援总队分梯次进驻展馆内的消防前方指挥部，全面布控电气火灾监控系统。为深化科技赋能消防安保，上海消防部门整合各类信息数据，实现了“实时一图显示全量安保要素”，并运用数字孪生技术，制作场馆、展位三维模型，做到精确定位馆内展位，确保处置高效准确。

用“一站式”服务为八方宾客提供便利

在进博会的筹办、举办过程中，法治是重要保障。去年，上海市人大常委会表决通过《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》，服务保障进博会有了地方法规支撑。今年，上海新增了进博会法律服务保障组，为进博会提供更专业的“一站式”法律服务保障。

上海市司法局会同市律师协会、市公证协会、市司法鉴定协会、市人民调解协会等，整合律师、公证、司法鉴定、调解、仲裁等法律服务专业力量，组建第六届进博会法律服务志愿团，业务领域涵盖与展客商投资贸易需求相关的各个方面。

“7日当天，我走访了几家参展企业，有针对性地对他们感兴趣的法律问题进行了答疑解惑，并留下联系方式以便沟通。”志愿团成员、上海道朋律师事务所律师刘灏说。

第六届进博会期间，国家会展中心（上海）党群服务站再次亮相。站点由上海市委组织部会同市级机关工作党委、市商务委、国家会展中心（上海）、东浩兰生集团等，统筹联动机关、企业、地区、行业协会等各类资源力量建设运营。

党群服务站坐落于展馆核心区，提供“一站式”问询服务，并为馆内人员提供快速充电、复印打印、应急药箱、便捷工具等10余个便利化项目。整合各方资源，服务站还推出17场小型招商投资宣介活动，利用展馆内的27台人民日报电子阅报栏，向展客商提供线上推介预约服务和市、区投资宣传资料。

用一流营商环境展示中国大市场魅力

“签证办得很快，明年再来就更方便了。”9日上午，在上海市公安局驻国家会展中心（上海）境外人员服务站，来自意大利的几名珠宝参展商在提交相关材料后，当场拿到了3年多次往返商务签证。

境外人员服务站站长王洁骅说，上海公安机关近期推出服务高质量发展的30项措施，其中明确，可为有商务需要的外籍人士换发3年内多次入境有效商务签证。

持续打造一流营商环境，为各方来客提供高质量商务服务，是本届进博会期间上海各方的共同追求。上海各区在会场内外开展许多活动，协力推动更多“头回客”成为“回头客”“常驻客”，让更多参展商变为投资商。

进博会期间，上海市举行城市推介大会，各区的推介、签约活动也如火如荼。普陀区专场推介会重点围绕“一带一心一城”布局展开，重点地区轮番进行专题推介。静安区邀请多位国际知名企业负责人讲述投资兴业的故事与感受，颇具说服力。松江区召开2023长三角G60科创走廊高质量发展要素对接大会，推动沿线九城市跨区域合作项目向纵深发展。青浦区举办放大进博会溢出效应推介沙龙，邀请共建“一带一路”国家的企业、跨境电商平台和商协会等，推介我国跨境电商发展情况，吸引外资企业投资落户。“外商们表示，近距离、深层次的交流，让他们更加了解投资政策和环境，愈发感受到中国大市场的魅力。”上海西虹桥创业服务有限公司副总经理焦晓康说。

《 人民日报 》（ 2023年11月10日 10 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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