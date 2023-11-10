人民网北京11月10日电 （记者车柯蒙）11月9日，由工业和信息化部、山东省人民政府共同主办的第十二届亚太经合组织（APEC）中小企业技术交流暨展览会（以下简称APEC技展会）在青岛开幕。

工业和信息化部副部长徐晓兰表示，中国政府坚持推动中小微企业健康可持续发展，持续推进中小微企业高水平开放合作。中方将坚定推进亚太区域经济一体化，共同开拓中小微企业发展新局面。充分发挥APEC机制作用，携手落实2040年亚太经合组织布特拉加亚愿景，聚焦2023年APEC中小微企业优先领域，激发中小微企业吸纳就业能力，促进亚太地区实现包容性发展。助力企业专精特新发展，推动中小微企业理念、技术、组织管理和模式创新，加强大中小企业融通发展，强化产业链上下游、大中小企业供需对接，共促中小微企业高质量发展。推进数字化绿色化转型，构建数字化绿色化转型服务体系，鼓励开发“小快轻准”数字化产品和解决方案，推广绿色节能低碳技术应用，加大绿色能源供给，引导中小微企业加快转型步伐，为亚太地区可持续发展作出贡献。推动亚太中小微企业务实合作，支持中小微企业在贸易投资、科技创新、技术人才等领域扩大合作广度和深度，发挥中外中小企业合作区跨境撮合服务平台的作用，为中小微企业国际化发展提供交流对接和配套服务。

山东省副省长周立伟表示，截至目前，山东省拥有中小企业超过430万户，专精特新中小企业1.6万家、专精特新“小巨人”企业超过1000家，在经济社会高质量发展中发挥了生力军作用，为亚太地区经济稳定复苏作出了积极贡献。山东省将持续深化交流合作，加强中小企业全方位、多层次沟通协作，增进人文交流互鉴，不断扩大“朋友圈”、共建“连心桥”。持续强化经贸合作，拉紧经济纽带，促进贸易畅通，大力培育跨境电商、海外仓等新业态，提供更多优质服务和产品供给，推动实现互利共赢、共同发展。持续优化发展环境，全面落实外商投资法律法规，不断加强知识产权保护，聚力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，为亚太经济体企业来鲁投资给予最大便利、提供最优服务。期待以本届技展会为契机，同各方一道，携手加快绿色低碳发展，推动数字化转型，促进高水平开放，鼓励更多中小企业走“专精特新”发展之路，助力亚太地区经济可持续增长。

成果发布环节，青岛海关对外发布了《中国（山东）自由贸易试验区青岛片区面向APEC经济体通关便利化六项措施》，提出入境船舶人员无接触式卫生检疫，易腐生鲜货物便利化通关，集装箱进口“船到直提”、出口“抵港直装”，进境棉花智慧化鉴重；研发生物样本进口审批“一次办理，全年许可”，高信用企业退税速达。

记者了解到，本届APEC技展会以“绿色发展 数字赋能 融通创新 合作共赢”为主题，举办1场展览，1场开幕式和主论坛、5场分论坛、3场产业链论坛和多场配套对接活动。17个APEC经济体，19个共建“一带一路”国家中小企业主管部门官员、专家学者和1600余家企业参展参会。

(责编：罗知之、高雷)

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