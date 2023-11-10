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北斗产业保持高速增长

2023年11月10日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：北斗产业保持高速增长

本报德清11月9日电（记者杨舒）第一届中国测绘地理信息大会9日在浙江德清举行，当日发布的《中国北斗产业发展指数报告》显示，截至2023年上半年，北斗产业发展综合指数达到1312点，相比2013年，发展综合指数增长幅度超过424％，表明10年来，北斗产业发展历经了起步阶段、成熟阶段和全球化服务阶段，应用规模不断扩大，应用深度持续增强，始终保持高速增长、快速发展态势。

报告显示，当前国产北斗芯片出货量已超亿级规模，北斗终端应用规模达到数千万量级，北斗在智能手机上应用广泛，其定位导航每天有亿次量级的使用。除智能手机外，全国已有9个省区市北斗终端应用数量超过百万，其中，江苏省总应用规模已超过185万；有4个行业领域北斗终端应用数量超过百万，其中应用规模最大的交通运输行业已接近820万台套；北斗产品已在全球半数以上国家和地区得到应用，出口产品种类更加丰富，应用领域不断拓展。

在发展趋势上，仅对比2022年上半年和2023年上半年，北斗应用市场总规模从590亿元增加到821亿元，同比增长超过39％；投融资总金额从27亿元增加到31亿元，同比增长超过14％；专利保有量也从87000件增加到超过97000件，同比增长超过11％。北斗应用总规模也从超过1510万台/套增加到超过2300万台/套，同比增长超过52％；应用渗透率从约46％增加到约50％，同比增长超过8％。

在地域分布上，报告显示，北斗产业发展指数排名前五的分别是北京市、广东省、上海市、江苏省和浙江省。在行业发展上，目前基本形成了4个梯队。其中，交通行业是北斗最大的专业应用市场，也是国际合作的重点领域，其市场化、产业化和国际化水平最高，相关指数遥遥领先，为第一梯队；自然资源、通信行业依托雄厚的基础设施资源和专业应用需求较丰富的优势，组成第二梯队；应急、公安、农业、卫生与健康、城市管理、生态环境、石油石化、电力行业北斗应用的发展正逐渐融入关键业务流程中，未来是发展主力军，为第三梯队；水利、金融、气象行业的发展目前位列第四梯队。

报告指出，未来5年，北斗产业化水平将稳步提升，产业规模将持续扩大，产业生态会更加完善，产业范畴将日益拓展，产品谱系也将变得更加丰富。

(责编：罗知之、杨迪)
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