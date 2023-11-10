人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

储能产业步入发展“快车道”

2023年11月10日08:59 | 来源：光明日报
小字号

原标题：储能产业步入发展“快车道”

本报宁德11月9日电 记者张诗瑶、高建进从9日在福建宁德举行的2023世界储能大会上获悉，当前我国储能产业步入发展“快车道”。

本次大会以“全球视野 全新储能”为主题，聚焦产业链和供应链协同创新、经贸对接、成果转化。业内专家、企业代表济济一堂，围绕“双碳”战略大背景下储能产业发展的新趋势，探讨储能市场、政策环境、技术创新、场景应用的新路径，以期推动储能产业高质量发展。

当前，全球能源结构加快调整，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的新阶段，而新能源的快速发展也对储能产业加快发展提出了迫切要求。

储能作为当今世界能源领域的重要发展方向，已经成为推动能源结构转型、助力实现碳达峰碳中和、实现可持续发展的关键支撑。会上发布的《新型储能产业发展报告（2023）》显示，截至今年6月底，我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性电源需求迅速增长，新型储能项目加速落地。截至6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦。今年上半年新投运装机约863万千瓦，相当于此前历年累计装机容量总和。

作为推动储能产业合作的重要平台，本次大会上，63个项目集中签约，计划总投资1191.2亿元，涵盖储能电池正负极关键材料、结构件配套等上游配套；储能电池、工商储能与家庭储能等中游产品生产；电动船舶、光储充检、储能技术服务等下游新应用场景，有助于构建起全产业链生态体系。

(责编：罗知之、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
科技创新推动全球合作 开放融合促进互利共赢
　　人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，《报告》已成为观察世界开放态势的一个窗口，《报告》不仅创新性地推出世界开放指数，还提出了“合意开放度”“开放度U型演进”“开放能力”等创新理论，填补了学术领域的研究空白。…
专家热议全球化发展趋势：开放红利助力世界经济复苏
　　人民网北京11月10日电 （记者栗翘楚）11月5日，第六届中国国际进口博览会在上海开幕。在同期举行的第六届虹桥国际经济论坛《世界开放报告2023》（以下简称《报告》）发布暨国际研讨会上，中外嘉宾一致表示，经济全球化是社会生产力发展的客观要求，是科技进步的必然结果，是满足人类美好生活需要的必由之路，其发展趋势不可逆转，各个国家渴望和平与发展的心愿也不可阻挡。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部