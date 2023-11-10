原标题：储能产业步入发展“快车道”

本报宁德11月9日电 记者张诗瑶、高建进从9日在福建宁德举行的2023世界储能大会上获悉，当前我国储能产业步入发展“快车道”。

本次大会以“全球视野 全新储能”为主题，聚焦产业链和供应链协同创新、经贸对接、成果转化。业内专家、企业代表济济一堂，围绕“双碳”战略大背景下储能产业发展的新趋势，探讨储能市场、政策环境、技术创新、场景应用的新路径，以期推动储能产业高质量发展。

当前，全球能源结构加快调整，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的新阶段，而新能源的快速发展也对储能产业加快发展提出了迫切要求。

储能作为当今世界能源领域的重要发展方向，已经成为推动能源结构转型、助力实现碳达峰碳中和、实现可持续发展的关键支撑。会上发布的《新型储能产业发展报告（2023）》显示，截至今年6月底，我国可再生能源装机达到13.22亿千瓦，历史性超过煤电。随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性电源需求迅速增长，新型储能项目加速落地。截至6月底，全国已建成投运新型储能累计装机超过1733万千瓦。今年上半年新投运装机约863万千瓦，相当于此前历年累计装机容量总和。

作为推动储能产业合作的重要平台，本次大会上，63个项目集中签约，计划总投资1191.2亿元，涵盖储能电池正负极关键材料、结构件配套等上游配套；储能电池、工商储能与家庭储能等中游产品生产；电动船舶、光储充检、储能技术服务等下游新应用场景，有助于构建起全产业链生态体系。

(责编：罗知之、杨迪)

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